दुबई : श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर सलिया समन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ECB) की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 5 साल के लिए सभी प्रकार के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

समन उन 8 लोगों में शामिल हैं जिन पर सितंबर 2023 में संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। ये आरोप 2021 अबू धाबी टी10 क्रिकेट लीग और उस टूर्नामेंट में मैचों को भ्रष्ट करने के प्रयासों से संबंधित हैं, जिन्हें आईसीसी, ईसीबी की टूर्नामेंट संहिता के प्रयोजनों के लिए नामित भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी (DACO) द्वारा बाधित किया गया था। 

पूरी सुनवाई और लिखित व मौखिक दलीलों के बाद न्यायाधिकरण ने समन को अनुच्छेद 2.1.1 के तहत अबू धाबी टी10 2021 में मैचों या मैचों के पहलुओं को फिक्स करने, षड्यंत्र रचने या अनुचित तरीके से प्रभावित करने के प्रयास में शामिल होने का दोषी पाया। 

अनुच्छेद 2.1.3 किसी अन्य प्रतिभागी को संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण में शामिल होने के बदले में इनाम की पेशकश करना है। अनुच्छेद 2.1.4 किसी भी प्रतिभागी को संहिता के अनुच्छेद 2.1 का उल्लंघन करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाना, प्रेरित करना, फुसलाना, निर्देश देना, राजी करना, प्रोत्साहित करना या जानबूझकर सुविधा प्रदान करना है। आईसीसी द्वारा आज जारी एक बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 13 सितंबर, 2023 से लागू होगा, जब समन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। 