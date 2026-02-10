स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के परिवार में जल्द ही खुशियों का माहौल बनने जा रहा है। इसी सिलसिले में सचिन तेंदुलकर ने अपने परिवार और होने वाली बहू सानिया चंडोक के परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस खास मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह मुलाकात बेहद निजी और भावनात्मक रही, जिसकी तस्वीरें खुद सचिन ने सोशल मीडिया पर साझा कीं।

सोशल मीडिया पर सचिन का भावुक संदेश

सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इसे परिवार के लिए सम्मान की बात बताया। उन्होंने लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी का न्योता प्रधानमंत्री को देकर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सचिन ने युवा जोड़े के लिए प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और उनके अनुभव से भरी सलाह के लिए भी आभार जताया। पोस्ट में पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें और अर्जुन-सानिया के साथ एक खास फोटो भी शामिल थी।

मुंबई में होंगे शादी के कार्यक्रम

सूत्रों के मुताबिक, अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी से जुड़े कार्यक्रम मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होने की संभावना है, जबकि 5 मार्च को विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। यह शादी एक प्राइवेट अफेयर होगी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे। समारोह मुंबई में आयोजित किए जाने की चर्चा है।

सानिया चंडोक: पढ़ी-लिखी और सफल एंटरप्रेन्योर

अर्जुन तेंदुलकर की होने वाली पत्नी सानिया चंडोक एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और क्वालिफाइड वेटेरिनरी टेक्नीशियन भी हैं। वह मुंबई के जाने-माने बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं। सानिया ने अपनी प्रोफेशनल पहचान खुद बनाई है और बिज़नेस व एजुकेशन दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं। कपल ने पिछले साल अगस्त में बेहद निजी समारोह में सगाई की थी, जिसमें केवल करीबी लोग मौजूद थे।

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट सफर

अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे होने के साथ-साथ अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 2022 में गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और अपने पहले ही फर्स्ट-क्लास मैच में शतक लगाकर सबको चौंका दिया।

IPL और घरेलू क्रिकेट में अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर को पहली बार 2021 में मुंबई इंडियंस ने IPL नीलामी में 20 लाख रुपये में खरीदा था, हालांकि चोट के चलते वह उस सीज़न में खेल नहीं पाए। 2022 में उन्हें 30 लाख रुपये में फिर से खरीदा गया। उन्होंने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL डेब्यू किया और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार को आउट कर अपना पहला विकेट लिया। 2024 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया, जबकि 2026 सीज़न से पहले उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड कर दिया गया।