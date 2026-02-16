नई दिल्ली : गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हराने के बाद भारत के ऑल-राउंड प्रदर्शन की तारीफ की। ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 गेंदों पर 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 77 रन बनाए जबकि सैम अयूब के 3/25 के शानदार स्पेल ने पाकिस्तान को मुकाबले में मजबूती से बनाए रखा। टॉप पर किशन की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बीच के ओवरों में खुद पर काबू रखने का मौका दिया। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर 53 गेंदों पर 57 रन जोड़कर भारत को 176 का लक्ष्य दिया।

तेंदुलकर ने X पर पोस्ट किया, 'पावर-प्ले में भारत ने मैच उनके हाथ से छीन लिया। पहली इनिंग में ईशान किशन और दूसरी इनिंग में हमने जो जबरदस्त बॉलिंग देखी, उससे सारा फर्क पड़ा। हम हमेशा ड्राइवर की सीट पर थे। आज रात भारत ने धमाल मचा दिया!'

पाकिस्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर से ही हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी, जब हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में हार्ड लेंथ डिलीवरी पर शाहिबजादा फरहान का कीमती विकेट लिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह अपने पहले ओवर में दो विकेट लिए। पहली डिलीवरी में छक्का लगने के बाद बुमराह ने एक जबरदस्त इनस्विंगिंग यॉर्कर से वापसी करते हुए अयूब को आउट किया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सलमान आगा को आउट किया।

विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए 44 रन बनाए, उन्होंने बाबर आजम के साथ 21 रन और फिर शादाब खान के साथ 39 रन की पार्टनरशिप की। भारत के सेंटर स्टेज पर आने से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। अक्षर पटेल ने टॉस-अप डिलीवरी पर आजम (5) और फिर खान को आउट किया। कुलदीप यादव ने मोहम्मद नवाज को क्लीन बोल्ड किया जबकि टूर्नामेंट में पहली बार बॉलिंग कर रहे तिलक वर्मा ने ऑलराउंडर शादाब खान का विकेट लिया।

पाकिस्तान के आखिरी 5 विकेट सिर्फ 41 रन पर गिरने से लोअर ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लेकर भारत को 61 रन से जीत दिलाई सुपर 8 में पहुंचाया।