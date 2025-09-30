जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) : भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप के कारण दक्षिण अफ्रीका की घरेलू अंतरराष्ट्रीय गर्मियों के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला को 5 से घटाकर 3 टी20 मैच कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये मैच जो मूल रूप से 27 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले थे, अब 31 जनवरी तक समाप्त हो जाएंगे। सूची से दो मैच हटा दिए गए हैं।

केप टाउन के न्यूलैंड्स और पूर्वी लंदन के बफ़ेलो पार्क में ये मैच नहीं खेले जाएंगे। ये तीन मैच क्रमशः 27, 29 और 31 जनवरी को पार्ल के बोलैंड पार्क, सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क और जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में खेले जाएंगे। कोई एकदिवसीय क्रिकेट मैच नहीं होगा, इसलिए अंतिम टी20 मैच 'पिंक डे' होगा, जो एक वार्षिक अवसर है जब दक्षिण अफ्रीकी पुरुष टीम स्तन कैंसर के खिलाफ धन जुटाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए गुलाबी रंग की पोशाक पहनती है।

प्रोटियाज ने अपने ग्रीष्मकालीन कैलेंडर में भारत के खिलाफ तीन अंडर-19 एकदिवसीय मैच भी जोड़े हैं, जो 3 से 7 जनवरी तक बेनोनी में अंडर-19 विश्व कप की तैयारी के रूप में खेले जाएंगे जिसकी मेजबानी जनवरी के मध्य से जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की जाएगी। टूर्नामेंट के कार्यक्रमों की घोषणा अभी बाकी है।

मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन टीम का घरेलू सत्र छोटा है और वे 19 दिसंबर तक विदेश में खेलेंगे। उनका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खिताब बचाव अगले महीने पाकिस्तान में शुरू होगा, जहां वे तीन-तीन एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की एक सभी प्रारूपों वाली श्रृंखला खेलेंगे। इसके बाद भारत के लिए सभी प्रारूपों वाली उड़ान होगी, जिसमें दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे।

घरेलू मैचों की कमी का एक और कारण यह है कि दक्षिण अफ्रीका के आसपास के मैदान 2027 के एकदिवसीय विश्व कप के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ संयुक्त रूप से की जाएगी। इसके लिए देश भर में ड्रॉप-इन सतहें विकसित की जा रही हैं। घरेलू सीजन की शुरुआत दिसंबर से शुरू होने वाले SA20 के चौथे सीजन से होगी।