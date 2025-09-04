स्पोर्ट्स डेस्क: दलीप ट्रॉफी 2025 में वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच चल रहे सेमीफाइनल मैच में रुतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपना 8वां फर्स्ट क्लास शतक जड़ा। चोट से उबरने और बुची बाबू टूर्नामेंट में कुछ मैच खेलने के बाद वापसी करते हुए गायकवाड़ ने रजत पाटीदार की अगुवाई वाले सेंट्रल जोन के खिलाफ पहले दिन के दूसरे सत्र में 131 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया।

इस मैच में सभी की निगाहें श्रेयस अय्यर पर थी जिन्हें टी20 एशिया कप 2025 के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद 28 वर्षीय अय्यर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अहमद की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए। उन्होंने 28 गेंदों में 25 रन की पारी में चार चौके लगाए।

इससे पहले शार्दुल ठाकुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पारी की शुरूआत खलील ने पहले ओवर में जायसवाल को स्टंप्स के सामने आउट करने से की। दीपक चाहर ने चौथे ओवर में हार्विक देसाई को आउट किया। फिर गायकवाड़ ने पारी को आगे बड़ाते हुए तीसरे विकेट के लिए आर्य देसाई के साथ 82 रनों की साझेदारी की। पहले सत्र के अंत में आर्य को हर्ष दुबे ने 84 गेंदों में 39 रन पर आउट कर दिया।

गायकवाड़ 121 रन बनाकर क्रीज पर डटे है और टीम का स्कोर दूसरे सत्र में 58 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 377 रन है।

वेस्ट जोन प्लेइंग XI -

यशस्वी जयसवाल, रुतुराज गायकवाड़, आर्या देसाई, श्रेयस अय्यर, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तनुश कोटियन, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, अर्जन नागवासवाला, तुषार देशपांडे।

सेंट्रल ज़ोन प्लेइंग XI -

आयुष पांडे, उपेन्द्र यादव (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रजत पाटीदार (कप्तान), यश राठौड़, शुभम शर्मा, हर्ष दुबे, सारांश जैन, दीपक चाहर, खलील अहमद, यश ठाकुर।