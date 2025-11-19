स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के मालिक मनोज बादले ने रविंद्र जडेजा की कप्तानी को लेकर चल रही अफवाहों पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कप्तानी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और टीम में अगले सीजन के लिए 6-7 खिलाड़ी इस पद के लिए विचाराधीन हैं।

जडेजा और सैम करन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया गया है। बादले ने एक इंटरव्यू में कहा, 'हमने प्लेयर लीडरशिप ग्रुप को दो बार इकट्ठा किया है, जिसमें जडेजा भी शामिल थे। अब जबकि ट्रेड पूरा हो चुका है, हमारा शॉर्ट-टर्म फोकस ऑक्शन पर है। ऑक्शन के बाद कप्तानी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा।'

जडेजा की पिछली कप्तानी

जडेजा ने IPL 2022 में CSK की कप्तानी की थी, लेकिन टीम ने आठ में से केवल दो मैच ही जीते। उसके बाद एमएस धोनी ने कप्तानी संभाली। जडेजा ने अपने IPL करियर की शुरुआत 2007 में RR से की थी और अब 36 वर्षीय ऑलराउंडर फिर से अपनी शुरुआत वाली टीम में लौट आए हैं।

बादले का जडेजा पर नजरिया

बादले ने कहा कि किसी भी फ्रैंचाइज़ी के लिए जडेजा जैसे खिलाड़ी को साइन करना आसान नहीं होता। जडेजा CSK द्वारा ट्रेड के लिए सूचीबद्ध होने के बाद बेहद खुश थे और उन्होंने RR में लौटने पर तुरंत मालिक को कॉल किया। बादले ने कहा,

'व्यक्तिगत रूप से, कोई भी मालिक जडेजा को साइन करने के लिए पागल नहीं होगा। वह हमारे बेहतरीन बल्लेबाजों, गेंदबाजों और फील्डरों में से एक हैं।'

राजस्थान रॉयल्स का वर्तमान स्क्वाड:

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठौर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिम्रॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियां पराग, युधवीर सिंह चारक, जोफ्रा आर्चर, आकाश माधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, तुषार देसपांडे, फज़लहक फ़रूकी, क्वेना माफ़ाका, अशोक शर्मा, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फरेरा।