स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के दो सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली करीब 7 महीने बाद एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में शामिल किया गया है। हालांकि, क्रिकेट जगत में अब यह चर्चा तेज है कि क्या यह दौरा रोहित और विराट के करियर का आखिरी पड़ाव साबित हो सकता है।

दरअसल, इस दौरे से पहले ही रोहित शर्मा से वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है, जो माना जा रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। इस बीच, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच एक सीक्रेट प्लान को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

गंभीर-अगरकर के सीक्रेट प्लान का खुलासा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज को रोहित-विराट के अंतरराष्ट्रीय करियर की संभावित अंतिम सीरीज माना जा रहा है। वजह यह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अब 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर फोकस कर रहा है, जिसमें ये दोनों अनुभवी खिलाड़ी संभवतः योजना का हिस्सा नहीं हैं। इसी रणनीति के तहत शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया गया है।

‘टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के अनुसार, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने एक गोपनीय रणनीति (सीक्रेट प्लान) तैयार की है, जिसके तहत इन दोनों दिग्गजों को धीरे-धीरे ‘पूर्व खिलाड़ी’ की सूची की ओर बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस योजना को बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों की मंजूरी भी मिल चुकी है।

2027 वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगे रोहित-विराट?

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप, जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, उसकी टीम में रोहित और विराट के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। उस समय रोहित शर्मा 40 वर्ष के हो चुके होंगे, जबकि विराट कोहली 39 वर्ष के करीब होंगे। दोनों खिलाड़ी पहले ही टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, और लगातार क्रिकेट खेलना उनके लिए अब चुनौती बन गया है। वहीं, टीम में युवाओं की लंबी कतार तैयार खड़ी है, जिन्हें मौका देने की तैयारी चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक, शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाने का फैसला पहले ही हो चुका था, और इंग्लैंड दौरे पर नए टेस्ट कप्तान की सफलता ने इस रणनीति को और मजबूत किया। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा को पहले ही इस फैसले की जानकारी दे दी गई थी।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी निर्णायक

कुछ महीनों पहले आई रिपोर्ट्स में भी इशारा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित-विराट की अंतिम वनडे सीरीज हो सकती है। इसके बाद भारत नवंबर-दिसंबर में साउथ अफ्रीका और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन-तीन वनडे मैच खेलेगा। हालांकि, रोहित और विराट इन सीरीज का हिस्सा होंगे या नहीं, यह फैसला अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।