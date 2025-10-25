सिडनी : रोहित शर्मा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 से ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय क्रिकेटरों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं, जिससे एक क्षेत्ररक्षक के रूप में उनकी कुशलता का पता चलता है। उन्होंने आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

भारत के शीर्ष क्षेत्ररक्षकों की सूची में विराट कोहली (163), मोहम्मद अजहरुद्दीन (156), सचिन तेंदुलकर (140), राहुल द्रविड़ (124) और सुरेश रैना (102) भी शामिल हैं। रोहित का प्रभाव मैच में पूरी तरह से दिखा, जहां उन्होंने दो महत्वपूर्ण कैच लपके। 37.4वें ओवर में हर्षित राणा ने मिशेल ओवेन को एक तेज लेंथ की गेंद फेंकी, जो पीछे हटकर गेंद को किनारे से पहली स्लिप में ले गए। रोहित ने कैच को आसानी से पकड़ लिया, जिससे राणा को तीन ओवर में अपना दूसरा विकेट मिला।

बाद में 43.5वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने नाथन एलिस को धीमी यॉकर्र गेंद फेंकी, लेकिन वह लो फुल-टॉस में बदल गई। एलिस ने स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और रोहित ने मिड-विकेट पर एक आसान कैच लपका। एलिस 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए (4 चौके, 3 डॉट)। भारत ने राणा के शानदार स्पेल की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 46.4 ओवर में 236 रन पर रोक दिया, जिन्होंने 8.4 ओवर में 39 रन देकर चार विकेट लिए।