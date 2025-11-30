स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि उनकी क्रिकेट खेलने की भूख और जुनून आज भी उतना ही है, जितना 18 साल पहले था। 38 वर्षीय रोहित पर अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि क्या वे ODI वर्ल्ड कप 2027 तक खेल पाएंगे, लेकिन हिटमैन ने अपने बयान से इन सारी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है।

BCCI द्वारा जारी एक वीडियो में रोहित ने कहा, 'जज़्बा और इच्छा शक्ति हर बार रहती है… चाहे आपकी उम्र 38 हो या 28, हर बार देश के लिए खेलना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है।'

ODI को बताया टेस्ट और T20 का मिश्रण

रोहित शर्मा ने कहा कि वनडे क्रिकेट सबसे संतुलित और स्किल-आधारित फॉर्मेट है। उन्होंने कहा, 'ODI टेस्ट और T20, दोनों का मिश्रण है। खासकर मेरे जैसे ओपनर के लिए, नई गेंद स्विंग करती है, ऐसे में टेस्ट वाली मानसिकता लानी पड़ती है- जितना हो सके छोड़ो, बॉडी के करीब खेलो।'

अब भी ‘डेब्यू जैसा’ महसूस करते हैं रोहित

रोहित ने बताया कि उनका खेल के प्रति नजरिया नहीं बदला है, 'मैं हर मैच ऐसे खेलता हूं जैसे यह मेरा डेब्यू हो। जब मैंने 20 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था, तब जैसा ड्राइव था, वैसा ही आज भी है।'

2027 वर्ल्ड कप खेलने की मजबूत इच्छा

मॉर्केल और कई पूर्व क्रिकेटर्स पहले ही संकेत दे चुके हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे। रोहित ने भी अपने बयान से साफ कर दिया है कि वे इस लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

नया ODI ओपनिंग पार्टनर

गिल की गर्दन की चोट के कारण यशस्वी जायसवाल अब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। जायसवाल लंबे समय से यह मौका पाने का इंतजार कर रहे थे।