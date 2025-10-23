स्पोर्ट्स डेस्क : स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर वनडे में भारत के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहले वनडे में दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के बाद इस अनुभवी बल्लेबाज ने आखिरकार प्रशंसकों को खुश होने का मौका दिया।

दूसरे वनडे में 'हिटमैन' अपने सामान्य आक्रामक अंदाज में नहीं दिखे। हालांकि उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजों पर हमला नहीं बोला लेकिन धीमी गति से खेलते हुए अपनी लय बनाई। इसका नतीजा यह निकला कि रोहित ने 97 गेंदों में 7 चौकों और दो छक्कों की मदद से 73 रनों की शानदार पारी के रूप में सामने आया। उनका स्ट्राइक रेट 75.26 का रहा। उनकी पारी की सबसे खास बात निस्संदेह मिशेल ओवेन के खिलाफ छक्के के लिए लगाए गए दो बड़े पुल शॉट थे।

अब 275 वनडे और 267 पारियों में रोहित ने 48.69 की औसत से 11,249 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक और 59 अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है। उन्होंने गांगुली को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने 308 मैचों में 40.95 की औसत से 22 शतक और 71 अर्द्धशतकों के साथ 11,121 रन बनाए थे। सबसे ऊपर सचिन तेंदुलकर (463 मैचों में 49 शतकों के साथ 18,426 रन) हैं, इसके बाद विराट कोहली (304 मैचों में 51 शतकों के साथ 14,181 रन) हैं।

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय

सचिन तेंदुलकर - 463 मैच - 18,426 रन

विराट कोहली - 304 मैच - 14,181 रन

रोहित शर्मा - 275 मैच - 11,249 रन

सौरव गांगुली - 308 मैच - 11,121 रन

रोहित ने 2022 के बाद से 19 बार पचास से ज्यादा का स्कोर बनाया है और यह सिर्फ दूसरा मौका था जब उन्होंने 100 से कम स्ट्राइक रेट से 50 रन का आंकड़ा छुआ। इससे पहले उन्होंने 2023 में घरेलू मैदान पर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 66 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। इस साल वनडे में रोहित ने 10 पारियों में 38.30 की औसत से 383 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रहा है।