स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में शानदार पारी खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। इस उपलब्धि के साथ रोहित शर्मा भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज है।

विशाखापत्तनम में मिली सफलता

विशाखापत्तनम वनडे में रोहित शर्मा ने केवल 25वां रन बनाते ही इस शानदार उपलब्धि को हासिल किया। उन्होंने स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर सिंगल लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए। भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने कुल 34,357 रन बनाए, विराट कोहली 27,910 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं और राहुल द्रविड़ ने 24,208 रन अपने नाम किए हैं।

दुनिया में 14वां स्थान

इस उपलब्धि के साथ ही रोहित शर्मा दुनिया के 14वें बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन का आंकड़ा पार किया। रोहित ने यह कारनामा 505 इंटरनेशनल मैचों में हासिल किया है, जिसमें 67 टेस्ट, 279 वनडे और 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ ही रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को भी पीछे छोड़ दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वें नंबर पर पहुंच गए।

शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड

तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 100 रन की शानदार साझेदारी की। यह रोहित की वनडे इंटरनेशनल में 35वीं शतकीय साझेदारी रही। भारत की वनडे टीम के लिए यह ओपनिंग में 100 रन से अधिक की 10वीं साझेदारी है। इस उपलब्धि में सचिन तेंदुलकर 40 शतकीय साझेदारियों के साथ पहले स्थान पर हैं।

रोहित शर्मा के योगदान का महत्व

रोहित शर्मा की यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत स्तर पर ऐतिहासिक है, बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान और निरंतरता का भी प्रमाण है। 37 वर्षीय इस स्टार बल्लेबाज ने साबित कर दिया है कि वे भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका रिकॉर्ड आने वाले समय तक लंबे समय तक याद किया जाएगा।