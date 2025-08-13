स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में लगी पैर की चोट से उबर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पिज्जा बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

ऋषभ पंत ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, 'इम्पैस्टो, साल्सा, फोर्नो... और मैं।' पंत वीडियो में कहते हैं, 'आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगा। मेरा साथ दीजिए।' पंत ने आटे को आकार देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि मैं शाकाहारी पिज्जा बनाऊंगा। मुझे शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर मैं और पिज्जा बनाऊं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा।' उन्होंने पिज्जा को ओवन में बेक करने से पहले टॉपिंग लगाते हुए कहा यहां बहुत गर्मी है दोस्तों।

पंत ने कहा, 'टूटे हुए पैर के साथ मैं बस यही कर सकता हूं, पिज्जा बनाना।' मेरा भाई सोच रहा होगा, 'घर पे तो कुछ बनाया नहीं है, यहां पिज्जा बना रहा है।' गौर हो कि पंत के लिए इंग्लैंड दौरा काफी अच्छा जा रहा था लेकिन चौथे टेस्ट में चोट ने काम खराब कर दिया। हालांकि उन्होंने चोट के बावजूद बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया था। भारत को करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने पांचवें टेस्ट में वापसी करते हुए सीरीज बराबर कर दी और इंग्लैंड का भारत से टेस्ट सीरीज जीतने का इंतजार और भी लम्बा कर दिया।