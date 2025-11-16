स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच साउथ अफ्रीका ने 30 रन से जीत लिया है। ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा कि विकेट से मदद मिल रही थी जिससे 120 रन बनाने भी मुश्किल हुए। इसी के साथ ही उन्होंने टेम्बा बावुमा और कोर्बिन बॉश के प्रदर्शन की सराहना भी की। पंत चोट से वापसी के बाद फ्लॉप रहे और दोनों इनिंग्स में कुल (पहली इनिंग 27, दूसरी इनिंग 2) 29 रन बनाए।

पंत ने मैच के बाद कहा, 'इस तरह के मैच में आप ज्यादा नहीं सोच सकते। हमें इस स्कोर का पीछा करना चाहिए था। दूसरी पारी में हम पर दबाव बढ़ गया और हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। टेम्बा और बॉश ने शानदार साझेदारी की और इसी ने उन्हें मैच में वापस ला दिया। विकेट से मदद मिल रही थी, 120 जैसा स्कोर मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक टीम के तौर पर हमें दबाव को झेलने और उसका फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए। अभी इसके बारे में (सुधारों के बारे में?) नहीं सोचा है, मैच अभी-अभी खत्म हुआ है, हम मजबूत वापसी करेंगे।'

मैच की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में भारत ने द. अफ्रीका को पहली पारी में 159 रन पर ढेर कर पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल किया और द. अफ्रीका को 153 रन पर ढेर कर दिया जिसमें बावुमा के 55 रन शामिल थे। इस दौरान भारत की जीत नजर आ रही थी लेकिन द. अफ्रीका ने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान करते हुए कुछ ही घंटों में भारत के सभी विकेट उड़ा दिए और जीत भारत के हाथों से खींच ली।

