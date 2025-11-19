स्पोर्ट्स डेस्क : रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी 2025/26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित कर दिया है कि वह केवल सफेद गेंद के बल्लेबाज नहीं, बल्कि रेड-बॉल फॉर्मेट में भी बड़े मैच खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु के खिलाफ उनकी 176 रनों की पारी न केवल उत्तर प्रदेश की पारी को बचाने वाली साबित हुई बल्कि चयनकर्ताओं को यह संदेश भी दे गई कि रिंकू अब हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के दरवाजे खटखटाने को तैयार हैं। चुनौतीपूर्ण पिच, घूमती गेंदें और दबाव रिंकू ने सबका बखूबी सामना किया और मैच को नए मोड़ पर पहुंचा दिया।

कठिन परिस्थिति में रिंकू की एंट्री, 149/3 पर संभाली पारी

उत्तर प्रदेश की पारी मुश्किल दौर में थी। स्कोर 149/3, तमिलनाडु के गेंदबाज़ उछाल और टर्न का इस्तेमाल कर रहे थे, और पिच बल्लेबाज़ों की परीक्षा ले रही थी। शीर्ष क्रम ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन स्पिनरों पी. विद्युत और कप्तान आर. साई किशोर ने विकेटों के बीच दबाव बढ़ा दिया था। ऐसे समय रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे। टीम पहले ही कुछ गलत शॉट्स खेलकर विकेट गंवा चुकी थी और एक और पतन उन्हें मैच से बाहर कर सकता था। रिंकू ने परिस्थिति को समझा, जोखिम नहीं लिया और धीरे-धीरे विकेट पर टिककर खेल शुरू किया।

धीमी शुरुआत के बाद गियर बदला

रिंकू ने अपनी पारी की शुरुआत बेहद सतर्कता से की। पहले 50 रन तक वह केवल गेंद की प्रकृति जानने में लगे। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने पिच का व्यवहार पढ़ा, शॉट खेलने का आत्मविश्वास बढ़ा। धीमी और मुश्किल विकेट पर जहां बाकी बल्लेबाज़ टाइमिंग के लिए जूझ रहे थे, वहीं रिंकू ने धैर्य, संयम, सही शॉट चयन और अपनी पहचान वाली जुझारूपन के साथ बल्लेबाजी की।

176 रन की ऐतिहासिक पारी, 17 चौके और 6 छक्कों की बरसात

रिंकू सिंह ने पारी को आगे बढ़ाते हुए 248 गेंदों में 176 रन बनाए। इसमें 17 चौके और छह बेहतरीन छक्के शामिल थे, जो बताते हैं कि उन्होंने रक्षात्मक और आक्रामक बल्लेबाज़ी का सही संतुलन बिठाया। शिवम मावी के साथ उनकी 104 रनों की साझेदारी पारी का सबसे अहम हिस्सा रही। इस पार्टनरशिप ने यूपी को पूरी तरह मैच से बाहर जाने से बचाया। जैसे ही निचला क्रम आया, रिंकू ने समझदारी दिखाते हुए अधिक स्ट्राइक ली और टेल-एंडर्स को संभलकर खेलने का आत्मविश्वास दिया। जब वह आउट हुए, तब उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बड़े स्कोर 455 के जवाब में केवल 9 विकेट पर 443 रन तक पहुंच चुका था जोकि एक शानदार वापसी थी।

सीजन की धमाकेदार शुरुआत, दो मैच, दो शतक, 341 रन

रिंकू सिंह का इस सीज़न में फॉर्म बेहतरीन है। सिर्फ दो पारियों में ही 341 रन बना दिए हैं जिसमें दो शतक शामिल हैं। रिंकू ने इससे पहले आंध्र प्रदेश (273 गेंद, 13 चौके, 2 छक्के) के खिलाफ 165 रन की पारी खेली थी। यह प्रदर्शन बताता है कि वह अब लंबी पारी खेलने में पूरी तरह सक्षम हैं।

टेस्ट टीम की ओर कदम, चयनकर्ताओं की रडार में आए रिंकू

भारतीय टेस्ट टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। वरिष्ठ खिलाड़ियों के हटने और नए चेहरों के परीक्षण के बीच रिंकू सिंह ने लाल गेंद क्रिकेट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। अगर उनका यह प्रदर्शन पूरे सीजन जारी रहा, तो बहुत जल्द यह फिनिशर भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकता है।