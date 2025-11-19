पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने शुक्रवार को पर्थ में खेले जाने वाले इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के लिए अपनी पसंदीदा ऑस्ट्रेलियाई टीम का खुलासा किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए जेक वेदरल्ड का समर्थन किया है और तेज गेंदबाजी आक्रमण में ब्रेंडन डॉगेट को प्लेइंग 11 में शामिल किया है।

इस बड़ी सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को चोटों की बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ रहा है, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और पैट कमिंस दोनों पहले टेस्ट से बाहर हैं, साथ ही बैकअप तेज गेंदबाज सीन एबॉट भी हैं। टीम के संतुलन और संयोजन को ध्यान में रखते हुए पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक नए खिलाड़ी के साथ-साथ एक नए तेज गेंदबाज को भी चुना है। आईसीसी रिव्यू में पोंटिंग ने कहा, 'मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ टीम में जेक वेदराल्ड, (उस्मान) ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने (लाबुशेन) पिछले महीने में उनसे जो भी अपेक्षा की गई थी, वह सब कुछ किया है, अपनी इच्छानुसार शतक बनाए हैं और तीसरे नंबर पर टीम में वापसी की है। स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर, ट्रैविस हेड पांचवें नंबर पर, कैमरन ग्रीन छठे नंबर पर और कैरी सातवें नंबर पर। (स्कॉट) बोलैंड, (मिशेल) स्टार्क के साथ होंगे। डॉगेट को शायद माइकल नेसर की जगह मौका मिलेगा और नाथन लियोन टीम में होंगे, मुझे लगता है कि यही ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी।'

पोंटिंग ने अपनी पसंदीदा एकादश की घोषणा के साथ बताया कि एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया इस चयन दुविधा में कैसे पहुंच गया। हेजलवुड का हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण टीम से बाहर होना एक बड़ी बात है, वह 76 टेस्ट मैचों के बाद 300 विकेट लेने के करीब पहुंच रहे हैं और कप्तान कमिंस की अनुपस्थिति ने हेजलवुड की अनुपस्थिति को और बढ़ा दिया है, जिससे बोलैंड, स्टार्क और डोगेट ही मुख्य तेज गेंदबाजी विकल्प रह गए हैं, जबकि चयनकर्ताओं ने पहले टेस्ट के लिए माइकल नेसर को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है।

पोंटिंग ने कहा, 'अगर आपने मुझसे एक हफ्ते पहले यह (प्लेइंग इलेवन चुनने के लिए) पूछा होता, तो शायद मेरे विचार थोड़े अलग होते। जाहिर है कि जोश हेजलवुड को पिछले (शेफील्ड) शील्ड मैच में हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी। ब्रेंडन डोगेट पहले से ही टीम में हैं, उन्हें टीम में शामिल किया गया है। माइकल नेसर को भी अब टीम में शामिल किया गया है। एक हफ्ते पहले मुझे लगा था कि वे जेक वेदराल्ड को सलामी बल्लेबाज और लाबुशेन को तीसरे नंबर पर खिलाएंगे और डोगेट शायद खेलेंगे, बोलैंड पैट कमिंस की अनुपस्थिति में खेलेंगे। लेकिन अब चीज़ें अलग हो सकती हैं।'

पोंटिंग ने कहा, 'हेजलवुड के न होने की वजह से उनके पास स्टार्क बोलैंड और शायद डोगेट होंगे। क्या अब उन्हें लगता है कि ऑलराउंडरों के मामले में उन्हें कुछ और गेंदबाजी कवर की जरूरत पड़ सकती है? क्या अब उन्हें लगता है कि उन्हें ब्यू वेबस्टर को भी टीम में शामिल करने की जरूरत पड़ सकती है? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब या नतीजे के बारे में मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है।'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने बताया कि पूरी तरह से फिट आक्रमण के साथ ग्रीन का कार्यभार शील्ड में उत्साहजनक प्रदर्शन के बाद काफी हद तक संभाला जा सकता था, जहां उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार 94 रनों की पारी खेली थी, और पहली पारी में अपने तेज गेंदबाजी स्पेल में एक विकेट भी लिया था। पोंटिंग ने कहा, 'अगर उनके पास पूरी ताकत वाला गेंदबाजी समूह होता, जैसे कैमरून ग्रीन, जो पिछले हफ़्ते शील्ड मैच में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पर्थ टेस्ट में उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में लेकर जाना ज्यादा आरामदायक होता जो एक पारी में आठ, दस या बारह ओवर फेंक सकता था।'

हेजलवुड की अनुपस्थिति ने ब्यू वेबस्टर की चर्चा को सुनिश्चित कर दिया है, खासकर तस्मानिया के लिए अपने हालिया प्रदर्शन के बाद जिसमें उन्होंने पहली पारी में 5/50 सहित आठ विकेट लिए थे। उन्होंने कहा, 'इस पिछले शील्ड मैच में भी ब्यू वेबस्टर दोनों पारियों में बल्ले से नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने गेंद से 8 विकेट लिए थे। इसलिए जहां तक चयन का सवाल है, उन्होंने भी टीम की राह में रोड़ा अटकाया है।' ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ स्टेडियम में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 5 एशेज टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया की टीम (केवल पहला टेस्ट) :

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डोगेट, कैमरून ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

पहले एशेज टेस्ट के लिए रिकी पोंटिंग की ऑस्ट्रेलियाई 11

जेक वेदराल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, स्कॉट बोलैंड, मिशेल स्टार्क, डॉगेट, नाथन लियोन