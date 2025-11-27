स्पोर्ट्स डेस्क : चैन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा रिलीज किए जाने के बाद राजस्थान के स्टार बल्लेबाज दीपक हूडा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 के पहले ही दिन अपने जलवे बिखेर दिए। उन्होंने 36 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाकर 6 छक्के लगाए और वरुण चक्रवर्ती की कप्तानी में खेल रही तमिलनाडु को 6 विकेट से हरा दिया।

हूडा का धमाकेदार प्रदर्शन

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंड में 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, हूडा चौथे ओवर में मैदान में आए और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से लेफ्ट-आर्म स्पिनर आर. साई किशोर और आर. राजकुमार को निशाना बनाया। शुबहम गर्वाल के 32 रन पर आउट होने से उनका उत्साह कम नहीं हुआ। हूडा ने केवल 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

तीसरे विकेट के लिए महिपाल लोमर के साथ 67 रन की साझेदारी ने राजस्थान को जीत के कगार पर ला दिया। अंत में, कार्तिक शर्मा के साथ मिलकर राजस्थान ने 21 गेंदें बचाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

तमिलनाडु की बल्लेबाज़ी संघर्षपूर्ण

तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का निर्णय लिया। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन शीर्ष क्रम जल्दी आउट हो गया। साई किशोर ने अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहे और शाहरुख खान रन आउट हो गए। नारायण जगदीशन ने 29 रन की पारी खेली, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं बन सका। अंत में सोनू यादव ने नाबाद 43 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने नाबाद 11 रन ही बनाए। टीम का स्कोर 169/8 रहा।

हूडा की IPL में संघर्ष की कहानी

दीपक हूडा पिछले तीन IPL सीज़न में संघर्ष कर रहे थे। CSK के लिए उन्होंने 5 पारियों में मात्र 31 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी दो सीजन खराब रहे। IPL 2022 में उन्होंने 451 रन बनाए थे। अब SMAT 2025 में लगातार प्रदर्शन करके वह फ्रेंचाइजीज का ध्यान खींचना चाहते हैं, खासकर आगामी मिनी ऑक्शन से पहले।