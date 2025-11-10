नई दिल्ली: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच होने जा रही एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड डील आखिरी वक्त पर रुक गई। इस डील के तहत RR के कप्तान संजू सैमसन को दिल्ली भेजा जाना था, जबकि DC का स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स राजस्थान की जर्सी में नजर आने वाला था। लेकिन इस ट्रेड की दिशा तब अचानक बदल गई, जब राजस्थान ने डील में एक अतिरिक्त खिलाड़ी समीर रिज़वी को शामिल करने की शर्त रख दी।

कैसे शुरू हुई ट्रेड की बातचीत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेड वार्ता पिछले महीने से चल रही थी। दिल्ली फ्रेंचाइज़ी सैमसन को अपने पुराने कप्तान के रूप में वापस लाना चाहती थी, जबकि राजस्थान अपनी टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए स्टब्स को देख रहा था। दोनों पक्ष रकम और प्राथमिक शर्तों पर लगभग सहमत भी हो चुके थे।

समीर रिज़वी बने डील के ‘गेम चेंजर’

राजस्थान की मांग थी कि सैमसन के बदले न सिर्फ स्टब्स, बल्कि दिल्ली का युवा अनकैप्ड बल्लेबाज समीर रिज़वी भी टीम में जोड़ा जाए। यही मांग दिल्ली को नागवार गुज़री। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स समीर को छोड़ने के मूड में नहीं थी, क्योंकि टीम मैनेजमेंट उन्हें भविष्य का स्टार मानती है। पिछले सीज़न में उन्होंने सीमित मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया था, खासतौर पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 25 गेंदों पर 58 रन की पारी में।

DC कैंप में चर्चा और झटका

खबर ये भी है कि DC के कई सीनियर खिलाड़ियों को ट्रेड की जानकारी पहले से दे दी गई थी, जिनमें कुछ विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही रिज़वी का नाम डील में जुड़ा, दिल्ली ने तुरंत बातचीत रोक दी। टीम के एक सीनियर सूत्र ने बताया, 'हम सैमसन के टैलेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन समीर रिज़वी हमारी युवा कोर स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा हैं। इसलिए हम उस डील से पीछे हट गए।'

दोनों टीमों की रिटेंशन वैल्यू

संजू सैमसन (RR): ₹18 करोड़

ट्रिस्टन स्टब्स (DC): ₹10 करोड़

रविंद्र जडेजा (CSK): ₹18 करोड़

सैम करन (CSK): ₹2.4 करोड़ (नीलामी 2025).