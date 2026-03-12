स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 23 वर्षीय राणा ने 34 रन देकर 5 विकेट लिए और पाकिस्तान की नई बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।

उनकी घातक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान की टीम 114 रन पर ऑलआउट हो गई और बांग्लादेश ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया।

कोच शॉन टेट को दिया सफलता का श्रेय

मैच के बाद नाहिद राणा ने बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट की जमकर तारीफ की।राणा ने कहा कि टेट सिर्फ कोच की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करते हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं।

राणा ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो टेट एक शानदार कोच हैं। वह हमारे साथ सिर्फ कोच की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, वह हमेशा मदद करते हैं और कहते हैं कि जो भी चाहिए बस बता दो।'

टेट खिलाड़ियों को देते हैं साफ रणनीति

नाहिद राणा ने बताया कि शॉन टेट हमेशा खिलाड़ियों को उनकी ताकत पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि टेट अक्सर उनसे कहते हैं कि मैदान पर खिलाड़ी ही मैच खेलते हैं, जबकि कोच सिर्फ योजना बनाकर देता है। राणा के मुताबिक टेट की सलाह टीम के गेंदबाजों को लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है।

150 किमी/घंटा की रफ्तार नहीं, स्किल पर फोकस

नाहिद राणा बांग्लादेश के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ रफ्तार पर ध्यान नहीं देना चाहते। राणा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल तेज गेंदबाजी ही नहीं बल्कि स्किल और सही लाइन-लेंथ ज्यादा मायने रखती है।

उन्होंने कहा, 'मैं स्पीड के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्किल ज्यादा अहम होती है, इसलिए मैं अपनी गेंदबाजी की तकनीक और कंट्रोल बेहतर करने पर काम कर रहा हूं।'

मुस्तफिजुर और तस्कीन अहमद ने भी की मदद

नाहिद राणा ने यह भी बताया कि मैच के दौरान टीम के सीनियर गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद ने भी उन्हें काफी मदद की। दोनों ने उन्हें सलाह दी कि सही जगह पर गेंद डालने से बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है।

राणा ने कहा कि उन्होंने उसी रणनीति को मैदान पर लागू किया और इसका फायदा भी मिला।

मीरपुर की पिच का अनुभव आया काम

नाहिद राणा ने बताया कि उन्होंने ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में कई मैच खेले हैं, इसलिए उन्हें इस पिच की अच्छी समझ है। उन्होंने कहा कि एक गेंदबाज के लिए यह समझना जरूरी होता है कि पिच किस तरह की मदद दे रही है और उसी के अनुसार गेंदबाजी करनी चाहिए।

इन बल्लेबाजों को किया आउट

नाहिद राणा ने अपने स्पेल में पाकिस्तान के कई अहम बल्लेबाजों को आउट किया। उनके शिकार बने: साहिबजादा फरहान, माज सादाकत, शामिल हुसैन, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा। इनमें से फरहान, सादाकत और हुसैन इस मैच में वनडे डेब्यू कर रहे थे।

दूसरे वनडे में फिर दिखेंगे राणा

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस सीरीज का दूसरा वनडे 13 मार्च को खेला जाएगा। फैंस को उम्मीद होगी कि नाहिद राणा एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाएंगे।