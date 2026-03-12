स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर Hardik Pandya एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। टी20 विश्व कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद हुए जश्न के दौरान उन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगा है। इस मामले में पुणे के शिवाजी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

जीत के बाद जश्न के दौरान हुआ विवाद

भारत ने हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। इस जीत के बाद पूरी भारतीय टीम जश्न में डूब गई। मैदान पर कई खिलाड़ी तिरंगा ओढ़कर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। इसी दौरान हार्दिक पांड्या भी राष्ट्रीय ध्वज ओढ़े हुए सेलिब्रेशन करते दिखे। हालांकि इसी जश्न के दौरान उनकी कुछ गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया।

पुणे में दर्ज हुई शिकायत

पुणे के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में वकील Wajed Khan ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जश्न के दौरान पांड्या ने तिरंगे को अपने शरीर पर लपेटा और ऐसा व्यवहार किया जिसे शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमानजनक बताया। यह भी कहा गया है कि यह कृत्य राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और उपलब्ध वीडियो तथा अन्य सबूतों की भी समीक्षा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

टी20 वर्ल्ड कप में पांड्या का प्रदर्शन

विवाद के बीच हार्दिक पांड्या का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सभी नौ मैच खेले और 27.12 की औसत से 217 रन बनाए। इसके अलावा गेंदबाजी में भी अहम भूमिका निभाते हुए नौ विकेट हासिल किए। उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण रहा।

पांड्या ने जताया भविष्य का भरोसा

वर्ल्ड कप जीत के बाद पांड्या ने कहा कि उनके अंदर अभी कई साल का क्रिकेट बाकी है और वह आगे भी भारत के लिए कई खिताब जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से विश्वास था कि भारत इस बार चैंपियन बनेगा। उनके अनुसार पूरी टीम ने इस जीत के लिए कड़ी मेहनत की थी और देश में वर्ल्ड कप जीतना बेहद भावुक पल था।