स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के शुरुआती चरण में मुल्लांपुर का महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दो मुकाबलों की मेजबानी करेगा। बुधवार को जारी शुरुआती शेड्यूल के अनुसार यहां पंजाब किंग्स (PBKS) के दो होम मैच खेले जाएंगे। यह मुकाबले टूर्नामेंट के पहले चरण के 20 मैचों का हिस्सा हैं, जिन्हें IPL के आगाज से पहले घोषित किया गया है।

31 मार्च को होगा पहला मुकाबला

मुल्लांपुर स्टेडियम में इस सीजन का पहला मैच 31 मार्च को खेला जाएगा। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। पंजाब किंग्स के फैंस के लिए यह मुकाबला खास होगा क्योंकि टीम अपने नए होम ग्राउंड पर सीजन की शुरुआत करेगी।

11 अप्रैल को दूसरा मैच

इस मैदान पर दूसरा मुकाबला 11 अप्रैल को खेला जाएगा। इस मैच में पंजाब किंग्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगी। इन दोनों मुकाबलों के लिए क्रिकेट फैंस में अभी से काफी उत्साह देखा जा रहा है।

28 मार्च से शुरू होगा IPL 2026

IPL 2026 का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान देश के कई शहरों में मैच खेले जाएंगे और पहले चरण में कुल 20 मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट के बाकी मैचों का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।

पंजाब किंग्स का नया होम ग्राउंड

महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर पंजाब किंग्स का नया होम ग्राउंड है। इस अत्याधुनिक स्टेडियम का निर्माण पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने कराया है। पिछले सीजन में भी इस मैदान पर IPL के मुकाबले खेले गए थे और बड़ी संख्या में दर्शक मैच देखने पहुंचे थे।

चंडीगढ़ और मोहाली के फैंस को मिलेगा मौका

मुल्लांपुर स्टेडियम में मैच होने से चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के इलाकों के क्रिकेट फैंस को IPL मुकाबले देखने का शानदार मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों मैचों में स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचेंगे और पंजाब किंग्स को घरेलू मैदान पर भरपूर समर्थन मिलेगा।

जल्द जारी होगा पूरा शेड्यूल

फिलहाल IPL 2026 के पहले चरण के मुकाबलों का शेड्यूल सामने आया है। टूर्नामेंट के बाकी चरणों के मैचों की तारीख और स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी।