बेंगलुरु (कर्नाटक) : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने KSCA को एक औपचारिक बातचीत में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 300 से 350 AI-इनेबल्ड कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी KSCA और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भीड़ की आवाजाही को कुशलता से मैनेज करने, अनुशासित कतार सुनिश्चित करने, एंट्री और एग्जिट की रियल-टाइम ट्रैकिंग के माध्यम से अनधिकृत पहुंच की निगरानी करने और कुल मिलाकर फैंस की सुरक्षा को काफी बढ़ाने में मदद करेगी।

यह सॉल्यूशन जांच में तेजी लाने और अधिक सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट डेटा के एडवांस्ड एनालिसिस का लाभ उठाता है। इसकी रियल-टाइम AI वीडियो एनालिटिक्स क्षमता हिंसा, अनधिकृत पहुंच और घुसपैठ जैसी घटनाओं का जल्द पता लगाने में सक्षम बनाएगी जिससे त्वरित और प्रभावी कानून-प्रवर्तन प्रतिक्रिया में मदद मिलती है।

RCB ने इस पहल की पूरी एक बार की लागत उठाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है, जिसका अनुमान लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। RCB ने Staqu के साथ साझेदारी की है, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका ऑटोमेशन और डेटा-संचालित इंटेलिजेंस के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। Staqu की अत्याधुनिक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और वस्तुओं, भीड़, परिधि और वाहनों की इंटेलिजेंट निगरानी ने कई राज्य पुलिस बलों को उनकी नियमित निगरानी और जांच में सहायता की है।