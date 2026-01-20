स्पोर्ट्स डेस्क : वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का शानदार सफर जारी है। गौतमी नाइक की संयमित अर्धशतकीय पारी की बदौलत RCB ने गुजरात जायंट्स को 61 रन से करारी शिकस्त दी और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई। इस जीत के साथ RCB ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और टॉप-3 में अपनी जगह पक्की कर ली।

GG vs RCB, मैच 12: एकतरफा मुकाबला

RCB: 178/6 (20 ओवर)

गुजरात जायंट्स: 117/8 (20 ओवर)

नतीजा: RCB ने 61 रन से जीता

RCB की पारी: खराब शुरुआत के बाद नाइक ने संभाला मोर्चा

पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB की शुरुआत बेहद खराब रही। ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वोल शुरुआती दो ओवरों में ही आउट हो गईं और स्कोर 9/2 हो गया। इसके बाद गौतमी नाइक ने पारी को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

नाइक और कप्तान स्मृति मंधाना के बीच तीसरे विकेट के लिए 60 रनों की अहम साझेदारी हुई। मंधाना ने 23 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन एशले गार्डनर की गेंद पर रिव्यू के बाद LBW आउट हो गईं।

नाइक-ऋचा घोष की निर्णायक साझेदारी

मंधाना के आउट होने के बाद गौतमी नाइक ने ऋचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की। नाइक ने पारी को संभाले रखा, जबकि ऋचा घोष ने आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 20 गेंदों में 27 रन, जिसमें तीन छक्के शामिल थे, जड़े।

नाइक की शानदार पारी 18वें ओवर में गार्डनर ने खत्म की। इसके बाद राधा यादव ने 8 गेंदों में तेज़ 17 रन बनाकर RCB को 178/6 तक पहुंचाया।

गुजरात जायंट्स की रन चेज़: शुरुआत में ही लड़खड़ाई टीम

178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम कभी भी मैच में पकड़ नहीं बना सकी। शुरुआती 7 ओवरों में ही टीम ने 34 रन पर 4 विकेट गंवा दिए।

बड़ी बल्लेबाज़ों बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा और कनिका आहूजा पूरी तरह फ्लॉप रहीं। क्षवी गौतम और जॉर्जिया वेयरहैम भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकीं।

गार्डनर की फाइट, लेकिन नाकाफी

कप्तान एशले गार्डनर ने 43 गेंदों में 54 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था। भारती फुलमाली ने 14 रन का योगदान दिया, लेकिन यह साझेदारी टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सकी। गुजरात जायंट्स की टीम 20 ओवर में 117/8 तक ही पहुंच सकी।

सयाली सतघारे की घातक गेंदबाज़ी

RCB की जीत में गेंदबाज़ी का भी बड़ा योगदान रहा। सयाली सतघारे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट 21 रन देकर झटके और टीम की सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं। वहीं नादिन डी क्लर्क ने भी कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए 2 विकेट 17 रन देकर लिए।