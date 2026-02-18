स्पोर्ट्स डेस्क : Ranji Trophy के दूसरे सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर ने बंगाल को छह विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। कल्याणी में खेले गए मुकाबले के चौथे दिन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। गेंदबाजी में आकिब नबी और सुनील कुमार ने अहम भूमिका निभाई, जबकि बल्लेबाजी में वंशराज शर्मा और अब्दुल समद ने जीत की पटकथा लिखी।

चौथे दिन की शुरुआत और रोमांचक रनचेज

जम्मू-कश्मीर ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 43 रन से की। टीम को 126 रन का लक्ष्य हासिल करना था। सुबह के सत्र में शुभम सिंह पुंडीर (27) को मोहम्मद शमी ने बोल्ड कर तीसरा झटका दिया। इसके बाद कप्तान परास डोगरा (9) को आकाश दीप ने पवेलियन भेजकर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया।

हालांकि, इसके बाद वंशराज शर्मा (नाबाद 43) और अब्दुल समद (नाबाद 30) ने जिम्मेदारी संभाली और 34.2 ओवर में 4 विकेट पर 126 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। वंशराज ने विजयी छक्का लगाकर ऐतिहासिक पल को यादगार बना दिया।

विजयी साझेदारी की कहानी

वंशराज शर्मा ने 83 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का लगाते हुए संयमित पारी खेली। अब्दुल समद ने 27 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए तेजतर्रार 30 रन बनाए। दोनों के बीच अहम साझेदारी ने जम्मू-कश्मीर को दबाव से बाहर निकाला और फाइनल का टिकट पक्का कराया।

गेंदबाजों का योगदान

इससे पहले आकिब नबी और सुनील कुमार की सधी हुई गेंदबाजी ने बंगाल की दूसरी पारी को 99 रन पर समेट दिया।

बंगाल ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 302 रन का स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी में बंगाल की बल्लेबाजी बिखर गई और टीम बड़ा लक्ष्य देने में नाकाम रही। बंगाल की ओर से आकाश दीप ने तीन विकेट और मोहम्मद शमी ने एक विकेट हासिल किया।

स्कोर संक्षेप

बंगाल: 328 और 99

जम्मू-कश्मीर: 302 और 126/4 (34.2 ओवर)

परिणाम: जम्मू-कश्मीर 6 विकेट से विजयी