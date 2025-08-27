Go to PunjabKesari.in

चेन्नई : अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के कुछ ही महीनों बाद इस टूर्नामेंट के साथ उनके 16 साल लंबे जुड़ाव का अंत हो गया। अश्विन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। 

अश्विन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक IPL क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं सभी फ्रैंचाइजियों को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, IPL और BCCI को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है। आगे जो भी मेरे सामने है, उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं।' 

इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अपने शानदार करियर के बाद वह अनिल कुंबले (619) के बाद टेस्ट मैचों में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट (537) लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। IPL में अश्विन खेल खेलने वाले सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक थे, उन्होंने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पदार्पण किया था। एक दशक के लंबे अंतराल के बाद 9.75 करोड़ रुपए में CSK में शामिल होने के बाद उन्होंने आखिरी बार IPL 2025 में पीली जर्सी में खेला था। 

उन्होंने 220 आईपीएल मैचों में 30.22 की औसत से 187 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रहा। बल्ले से, उन्होंने 50 के उच्चतम स्कोर और 13.02 की औसत से 833 रन बनाए। अश्विन 2010 और 2011 में CSK की खिताबी जीत के अहम सदस्य थे और लीग में अपने करियर के दौरान उन्होंने अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपर 