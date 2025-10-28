स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने बड़ा बयान दिया है। शास्त्री का मानना है कि अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाज़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है।

29 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस सीरीज से पहले शास्त्री ने फॉक्स क्रिकेट से बातचीत में कहा, “अभिषेक एक शानदार टी20 खिलाड़ी है। अगर वह कुछ देर तक क्रीज पर टिक गया, तो मनोरंजन की गारंटी है। चाहे आप भारतीय हों या ऑस्ट्रेलियाई, उनकी बल्लेबाज़ी देखकर मज़ा आएगा। वह अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उनसे सावधान रहना होगा।”

पहली गेंद से आक्रामक, शास्त्री की राय:

रवि शास्त्री ने अभिषेक के बल्लेबाज़ी दृष्टिकोण की तारीफ़ करते हुए कहा कि वह शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बनाते हैं। “उनकी तैयारी और आत्मविश्वास शानदार है। उनके पास हर शॉट खेलने की क्षमता है और वह पहली गेंद से ही हमला शुरू कर देते हैं। यही बात उन्हें खतरनाक और विस्फोटक बनाती है।”

अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन:

अभिषेक ने हाल ही में खेले गए एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 314 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। भारत की खिताबी जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

अब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में 1000 रन पूरे करने के लक्ष्य के करीब हैं। सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा।