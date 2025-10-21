स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज़ रिकी पोंटिंग ने इस सवाल पर अपने विचार साझा किए हैं कि क्या भारतीय सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 में होने वाले आईसीसी पुरुष विश्व कप में खेलते नज़र आएंगे। दोनों का मानना है कि इस सवाल का जवाब फिलहाल “सिर्फ समय ही दे सकता है।” रोहित और कोहली, जिन्होंने पिछले 18 महीनों में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, अब केवल वनडे प्रारूप में टीम का हिस्सा हैं। दोनों ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में वापसी की, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा।

उम्र के इस पड़ाव पर जुनून मायने रखता है : रवि शास्त्री

शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू से बातचीत में कहा कि इतने लंबे ब्रेक के बाद वापसी करना आसान नहीं होता। शास्त्री ने कहा, “जब आप किसी विदेशी दौरे पर आते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, तो परिस्थितियों में ढलना मुश्किल होता है। पर्थ की पिचों पर अतिरिक्त उछाल होता है और वहाँ अच्छे तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ खेलना हमेशा चुनौती भरा रहता है।”

उन्होंने आगे कहा, “अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे खेल का कितना आनंद ले रहे हैं और उनके भीतर कितनी भूख बाकी है। अगर आनंद और जुनून कायम है, तो ये दोनों खिलाड़ी अभी और समय तक खेल सकते हैं।” शास्त्री का कहना था कि रोहित और कोहली दोनों के पास अनुभव और क्लास की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें लय पकड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए।

विराट हमेशा लक्ष्य लेकर चलते हैं : रिकी पोंटिंग

पोंटिंग ने भी शास्त्री की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हमेशा प्रेरित रहते हैं। “एक चीज जो मुझे खिलाड़ियों से सुनना पसंद नहीं है, वो यह कि ‘मैंने सब कुछ हासिल कर लिया।’ विराट ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं। वह हमेशा अपने लिए नए छोटे-छोटे लक्ष्य तय करते हैं।” उन्होंने कहा कि विराट फिलहाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुछ अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दे रहे होंगे, जो उन्हें आगे का फैसला लेने में मदद करेंगे।

“एडिलेड में दिख सकती है पुरानी चमक”

पोंटिंग को विश्वास है कि दोनों दिग्गज बल्लेबाज जल्द ही रन बनाएंगे। उन्होंने कहा, “लय और टाइमिंग वापस पाने में थोड़ा समय लगता है। एडिलेड ओवल जैसी बल्लेबाज़ी-अनुकूल पिच पर ये दोनों खिलाड़ी धमाल मचा सकते हैं।” उन्होंने जोड़ा, “ये दोनों खिलाड़ी अपने करियर में बार-बार वापसी कर चुके हैं। इन्हें कभी कम मत आँकिए। विराट अब तक के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज़ों में से एक हैं और दोनों के पास मैच जीताने की क्षमता आज भी है।”

“2027 में भी टीम इंडिया के स्तंभ बन सकते हैं”

शास्त्री और पोंटिंग दोनों का मानना है कि अगर रोहित और कोहली अपनी फिटनेस और मोटिवेशन बनाए रखते हैं, तो 2027 विश्व कप में उनकी जगह पक्की है। पोंटिंग ने कहा, “वे चैंपियन खिलाड़ी हैं। अगर वे प्रदर्शन करते रहे, तो 2027 में भी भारतीय टीम के लिए उतने ही अहम रहेंगे जितने आज हैं।”