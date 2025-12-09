स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के हार्ड-हिटिंग बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपनी ODI वापसी, कोच शुक्रि कॉनराड के साथ बातचीत और वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की उम्मीदों पर खुलकर बात की है। भारतीय टीम के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले मिलर का यह बयान चर्चा में है।

ODI में वापसी को लेकर मिलर का बयान

मिलर ने बताया कि उन्होंने अब तक हेड कोच शुक्रि कॉनराड के साथ ODI कमबैक पर विस्तृत बातचीत नहीं की है, लेकिन अब वह इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने अभी तक शुक्रि से ज्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन अब जब मैं टीम के साथ हूं, तो ये बातचीत शुरू होगी। वर्ल्ड कप 2027 करीब है और मैं अपने अनुभव से योगदान दे सकता हूं।'

उन्होंने कहा कि टीम में कई नए खिलाड़ी आए हैं और चयन को लेकर कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वह अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट बातचीत करना चाहते हैं।

ODI वर्ल्ड कप 2027 खेलने की इच्छा

36 वर्षीय मिलर ने साफ कहा कि वह घरेलू धरती पर होने वाले ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “चयन की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आने वाले महीनों में बातचीत आगे बढ़ेगी और देखा जाएगा कि चीजें कहां जा रही हैं।”

फिटनेस और मानसिक मजबूती पर मिलर की बात

मिलर की पिछली ODI पारी शानदार रही थी, जहां उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों पर नाबाद 100 लगाया था। इंजरी और नए खिलाड़ियों के आने से वह टीम से बाहर रहे, लेकिन अब वह अपनी फिटनेस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं 36 साल का हूं, अब मुझे ट्रेनिंग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी फिटनेस और मानसिक मजबूती पर काम कर रहा हूं। दबाव में मैं अब ज्यादा स्पष्ट और शांत रहता हूं।'

भारत के खिलाफ मिलर का शानदार T20I रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ मिलर का रिकॉर्ड बेहद दमदार है: मैच: 22, रन: 524, औसत: 34.94, स्ट्राइक रेट: 147.19, शतक: 1, अर्धशतक: 2. भारत के खिलाफ उनसे ज्यादा रन सिर्फ जोस बटलर, निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल के हैं।