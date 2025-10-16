नई दिल्ली : पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने रविवार को स्पष्ट किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास अपनी मर्जी से लिया था। फॉक्स क्रिकेट से बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को किसी ने भी बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर खेल में मजा या प्रेरणा कम हो जाती है तो दोनों भविष्य में वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं।

संन्यास का फैसला और परिस्थितियां

शास्त्री ने बताया, "विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और रोहित ने भी। उन्हें संन्यास लेने के लिए नहीं कहा गया था। वे अपनी शर्तों और मर्ज़ी से गए।" यह खुलासा भारत के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अहम है, क्योंकि हाल ही में इनके संन्यास को लेकर कई अटकलें और चर्चाएँ चल रही थीं। पूर्व कोच ने याद दिलाया कि कोहली और रोहित ने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से खुद को अलग कर लिया था। अब वे केवल वनडे में ही खेलते हैं। आगामी 50 ओवरों के विश्व कप को देखते हुए, शास्त्री ने दोनों अनुभवी खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वे हर मैच पर ध्यान केंद्रित करें और लंबी अवधि की योजना बनाएं।

अनुभव और खेल की भूख

शास्त्री ने कहा, "(विराट कोहली) लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हैं, और रोहित शीर्ष क्रम में विस्फोटक हैं। उन्हें लगता है कि उनमें अभी भी पर्याप्त क्रिकेट है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने भूखे हैं, आप कितने फिट हैं, और खेल के प्रति आपका जुनून बरकरार है।" उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की निरंतर भूख और मैदान पर प्रभाव की भी सराहना की।

पूर्व कोच ने संकेत दिया कि अगर उनके खेल में मज़ा या फोकस कम हो जाए, तो दोनों स्वयं वनडे से संन्यास ले सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "आप देख सकते हैं कि जब भारत ने टी20 विश्व कप जीता था, तब उन्होंने टी20 प्रारूप को कैसे छोड़ दिया। उनमें से तीन रवींद्र जडेजा, कोहली और रोहित इस विकल्प को अपनाकर चले गए।"

नई कप्तानी और भविष्य की चुनौती

भारत की टीम अब नए कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए तैयार है। इस सीरीज़ में सभी की निगाहें विराट और रोहित पर टिकी रहेंगी। उनके प्रदर्शन, फिटनेस और अनुभव भारतीय क्रिकेट के भविष्य की कहानी को आकार देंगे। शास्त्री ने कहा कि इस जोड़ी का खेल अभी भी टीम के लिए निर्णायक होगा, लेकिन यह उनकी मानसिक स्थिति और खेल की भूख पर भी निर्भर करेगा।