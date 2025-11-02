नवी मुंबई: पंजाब के युवा कप्तान उदय सहरन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अपने नेतृत्व पदार्पण पर शानदार प्रदर्शन करते हुए गोवा के खिलाफ शतक जड़ दिया। यह उनका पहला प्रथम श्रेणी (First-Class) शतक है और उन्होंने मुश्किल हालात में टीम को संभालते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम शुरुआती झटकों से जूझ रही थी और स्कोर 59/4 हो गया था। इस कठिन स्थिति में सहरन ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पहले रमनदीप सिंह के साथ 33 रनों की साझेदारी की, फिर साहिल अरोड़ा के साथ 123 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दिन का खेल समाप्त होने तक पंजाब ने 87 ओवर में 215/5 रन बना लिए, जिसमें सहरन 100 रन पर नाबाद रहे जबकि अरोड़ा 51 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे।

गोवा की ओर से दीपराज गोंसाल्कर ने 2 विकेट लिए, जबकि अर्जुन तेंदुलकर, मोहित रेडकर और वासुकी कौशिक को एक-एक सफलता मिली।

यह शतक सहरन के करियर का अब तक का सबसे खास मील का पत्थर है। उन्होंने सिर्फ तीन प्रथम श्रेणी मैचों में दो बार पचास से अधिक रन बनाए हैं और अब उनका औसत 82.66 हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह मैच उन्होंने बतौर कप्तान खेला, जबकि पहले दो मैचों में टीम की कमान नमन धीर के पास थी।

उदय सहरन इससे पहले भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान रह चुके हैं और उन्होंने 2024 में भारत को अंडर-19 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया था। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 397 रन बनाए थे और सेमीफाइनल में सचिन धस के साथ 171 रनों की अहम साझेदारी की थी। उनके इस प्रदर्शन से यह साफ है कि भारतीय क्रिकेट का यह युवा सितारा आने वाले समय में बड़ा नाम बन सकता है।