हैदराबाद : तन्मय अग्रवाल (132), अनिकेतरेड्डी (87) और एलगानी वरुण गौड (57) की शानदार पारियों के दम पर हैदराबाद ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले के तीसरे दिन स्टंप के समय सात विकेट पर 400 रन बना लिए हैं। हालांकि वह अभी भी दिल्ली के पहली पारी में बनाए गए स्कोर से 129 रन पीछे है।

हैदराबाद ने कल के एक विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में तन्मय अग्रवाल और अनिकेत रेड्डी की जोड़ी ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए रन बटोरे और दिल्ली के गेंदबाजों का परेशान रखा। 43वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरी सफलता आयुष बदोनी ने शतक की ओर बढ़ रहे अनिकेत रेड्डी को आउटकर दिलाई। अनिकेत रेड्डी ने 100 गेंदों में 12 चौके और दो छक्के लगाते हुए 87 रन बनाए।

इसी ओवर में बदोनी ने तिलक वर्मा (शून्य) को भी अपना शिकार बना लिया। कोडिमेला हिमतेजा 29 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। हैदराबाद का पांचवां विकेट 77वें ओवर में तन्मय अग्रवाल के रूप में गिरा। तन्मय अग्रवाल ने 196 गेंदों में 15 चौके और एक छक्के की मदद से 132 रन बनाए। एलगानी वरुण गौड (57) को सुमित माथुर ने आउट किया। आयुष बदोनी ने रोहित रायुडू (तीन) को बोल्ड कर अपना पांचवां विकेट झटका।

दिन का खेल समाप्त होने के समय हैदराबाद ने 106.4 ओवरों में सात विकेट पर 400 रन बना लिए है और वह दिल्ली के पहली पारी में बनाए गए स्कोर से इतने 129 रन पीछे है। राहुल रादेश (नाबाद 41) क्रीज पर मौजूद है। दिल्ली के लिए आयुष बदोनी ने पांच विकेट लिए। अर्पित राणा और समित माथुर ने एक- एक बल्लेबाज को आउट किया।