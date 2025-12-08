स्पोर्ट्स डेस्क : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में मध्य प्रदेश के युवा लेफ्ट आर्म पेसर अरशद खान ने ऐसी गेंदबाजी की, जिसने पूरे भारतीय घरेलू क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। चंडीगढ़ के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्पेल दर्ज कर लिया। टी20 प्रारूप में जहां रन रोकना भी मुश्किल होता है, वहां अरशद का एक मेडन ओवर सहित इतना शानदार प्रदर्शन बेहद यादगार बन गया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने दो साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया माइलस्टोन स्थापित कर दिया।

अरशद खान का रिकॉर्ड-ब्रेकिंग बॉलिंग स्पेल

मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के बीच खेले गए मुकाबले में अरशद खान पूरी तरह छाए रहे। उन्होंने अपने निर्धारित चार ओवरों में घातक लाइन और लेंथ के साथ शानदार नियंत्रण दिखाया। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च करते हुए 6 विकेट झटकना टी20 क्रिकेट में किसी जादू से कम नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक ओवर मेडन भी फेंका जो कि टी20 में बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर पावर हिटिंग के दौर में। उनकी बॉलिंग की धार ने विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को पलभर में उखाड़कर रख दिया।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नया बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड

इस प्रदर्शन के साथ अरशद खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतर गेंदबाजी आंकड़ा दर्ज कर लिया। उन्होंने 2023 में बने दोनों संयुक्त रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले:

टी रवि तेजा (हैदराबाद) – 13 रन देकर 6 विकेट, 2023

अर्जन नागवासवाला (गुजरात) – 13 रन देकर 6 विकेट, 2023

दोनों गेंदबाजों ने शानदार स्पेल डाले थे, लेकिन अरशद खान के 9 रन पर 6 विकेट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। रन बचाने में भी अरशद का प्रदर्शन कहीं अधिक प्रभावशाली रहा।

क्यों खास है अरशद का यह प्रदर्शन?

1. टी20 में गेंदबाजों पर लगातार दबाव होता है। ऐसे में 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देना लगभग असंभव-सा लगता है।

2. उन्होंने शुरुआती ब्रेकथ्रू के साथ मध्य ओवरों में भी विकेट झटके और चंडीगढ़ की पारी को झकझोर दिया।

3. टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डालना अपने आप में उपलब्धि है, और यह उनके अनुशासन और सटीकता को दर्शाता है।

4. अरशद की गेंदबाजी ने मैच को एकतरफा बना दिया और मध्य प्रदेश को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।