मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस बार रजत पाटीदार को पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किया गया है। पाटीदार इससे पहले केवल दो प्रथम श्रेणी मैचों में टीम का नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन अब वे पूरे रणजी सीज़न के लिए टीम की कमान संभालेंगे।

पाटीदार की कप्तानी का सफर

32 वर्षीय पाटीदार ने पहले प्रथम श्रेणी में कप्तानी करने से इनकार किया था, लेकिन हालिया सफलताएं उनके विचार बदलने का कारण बनीं। पाटीदार ने हाल ही में सेंट्रल ज़ोन को 2025 दलीप ट्रॉफी का खिताब दिलाया। इसके अलावा, उन्होंने अपने पहले आईपीएल कप्तानी सीज़न में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने में मदद की।

पाटीदार पिछले सीज़न में मध्य प्रदेश के कप्तान थे, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) और विजय हज़ारे ट्रॉफी (वीएचटी) में टीम का नेतृत्व किया। अब वह मध्य प्रदेश के सभी प्रारूपों में कप्तानी निभाएँगे, जिससे टीम को अनुभव और स्थिरता दोनों मिलेगी।

आवेश खान टीम से बाहर

तेज़ गेंदबाज आवेश खान को चोट के कारण इस रणजी सीज़न के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। आवेश ने 17 जून को मुंबई में घुटने की सर्जरी करवाई थी और पिछले सीज़न में रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे। हालांकि, उन्होंने आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पूरा सीज़न खेला। एमपीसीए के अनुसार, आवेश फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में रिहैब कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे 2025-26 रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में टीम में वापसी कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश की रणजी टीम 2025-26

रजत पाटीदार (कप्तान), यश दुबे, हर्ष गवली, शुभम शर्मा, हिमांशु मंत्री, हरप्रीत सिंह, वेंकटेश अय्यर, सागर सोलंकी, कुमार कार्तिकेय, सारांश जैन, अधीर प्रताप, आर्यन पांडे, अरशद खान, अनुभव अग्रवाल, कुलदीप सेन