कोयंबटूर: रणजी ट्रॉफी ग्रुप ‘ए’ मुकाबले में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैंपियन तमिलनाडु को एक पारी और 114 रन से मात दी। झारखंड की जीत में युवा ऑफ स्पिनर रिषव राज और कप्तान ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई।

अपने पदार्पण मैच में खेल रहे 24 वर्षीय रिषव राज ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 49 रन देकर चार विकेट झटके। उनकी अगुवाई में तमिलनाडु की टीम दूसरी पारी में 212 रन पर सिमट गई। इससे पहले पहली पारी में तमिलनाडु सिर्फ 93 रन पर आउट हो गया था।

झारखंड ने अपनी पहली पारी में कप्तान ईशान किशन के शानदार 173 रनों की बदौलत 419 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन के लिए ईशान को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

दूसरी ओर, कानपुर में आंध्र और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। आंध्र ने पहली पारी में 470 रन बनाए, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश ने आठ विकेट पर 471 रन बनाकर मैच बराबरी पर छोड़ा। यूपी के लिए रिंकू सिंह 165 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि माधव कौशिक (54) और आर्यन जुआल (66) ने भी योगदान दिया।

कटक में खेले गए एक अन्य मैच में बड़ौदा ने ओडिशा को सात विकेट से हराया। ओडिशा ने पहली पारी में 271 रन बनाए थे, जबकि बड़ौदा ने 413 रन पर अपनी पारी घोषित की। दूसरी पारी में ओडिशा 174 रन पर सिमट गया। बड़ौदा के महेश पिठिया ने 63 रन देकर छह विकेट और भार्गव भट्ट ने तीन विकेट हासिल किए। बड़ौदा ने 36 रन का लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया।