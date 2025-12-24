अहमदाबाद: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के उद्घाटन मैच में कर्नाटक ने इतिहास रचते हुए झारखंड के खिलाफ 413 रन का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक पीछा किया और पांच विकेट से जीत हासिल की। यह घरेलू 50-ओवर टूर्नामेंट में अब तक की सबसे बड़ी सफल रन चेज़ है।

ईशान किशन का शतक बेकार

झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 412/9 का विशाल स्कोर बनाया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हाल ही में चुने गए ईशान किशन ने केवल 39 गेंदों में 125 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 14 छक्के और 7 चौके लगाए। किशन के विस्फोटक शॉट्स ने कर्नाटक के गेंदबाजों को हैरान कर दिया, लेकिन उनका शतक अंततः टीम के हारते परिणाम में बदल गया। झारखंड की मध्यक्रम की बल्लेबाजी ने भी योगदान दिया, जिसमें विराट सिंह ने 68 गेंदों में 88 रन बनाए, जिससे टीम ने 400 रन का आंकड़ा पार किया।

कर्नाटक की चेज

चेज़ की शुरुआत कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी से की। दोनों ने टीम को मजबूत स्थिति में रखा और रन रेट को नियंत्रित किया। मध्यक्रम ने भी लगातार चौके-छक्कों की बरसात की और पूछी गई रन दर आठ रन प्रति ओवर से अधिक होने के बावजूद टीम ने शांतिपूर्ण बल्लेबाजी से लक्ष्य हासिल किया।

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे बड़ी चेज

कर्नाटक की यह जीत लिस्ट-ए क्रिकेट की इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी सफल चेज़ बन गई है। शीर्ष चेज़ में शामिल हैं:

साउथ अफ्रीका – 435 रन (ऑस्ट्रेलिया, जोहानसबर्ग, 2006)

कर्नाटक – 413 रन (झारखंड, अहमदाबाद, 2025)

क्वींसलैंड – 399 रन (तस्मानिया, नॉर्थ सिडनी, 2014)

कराची – 392 रन (सियालकोट, सियालकोट, 2004)

मिडलसेक्स – 388 रन (डरहम, चेस्टर-स्ट्रीट, 2025)

कर्नाटक की इस जीत ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और टूर्नामेंट की शुरुआत को रोमांचक बना दिया।