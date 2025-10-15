मुंबई: भारत के एशिया कप 2025 विजेता ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dubey) को मुम्बई की रणजी ट्रॉफी 2025-26 की सीजन ओपनर में खेलने से रोक दिया गया है। दुबे की पीठ में खिंचान (Back Stiffness) के कारण यह निर्णय सावधानीपूर्वक लिया गया है। ओपनर मैच 15 अक्टूबर को शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, जम्मू में खेला जाना था।

दुबे क्यों करेंगे रणजी मैच मिस?

दुबे की अनुपस्थिति मुख्यतः उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर है। वह आगामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज (29 अक्टूबर से) में भारत का हिस्सा होंगे।

एशिया कप 2025 में दुबे का प्रदर्शन

एशिया कप 2025 में दुबे ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कप्तान सुर्यकुमार यादव ने दुबे को गेंदबाजी विकल्प के रूप में लगाया। दुबे ने हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में ओपनिंग बॉलिंग करते हुए सिर्फ 3 ओवर में 23 रन दिए। इसके बाद बल्ले से 33 रन (22 गेंद) बनाकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई।

रणजी में मुंबई की कप्तानी और टीम

मुंबई की टीम की कप्तानी इस सीज़न वरिष्ठ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर करेंगे, जो अजिंक्य रहाणे की जगह ले रहे हैं। रहाणे टीम का अहम हिस्सा बने रहेंगे और जुलाई से लगातार तैयारी में जुटे हैं। मुंबई, पिछली सीज़न की रनर-अप टीम, ग्रुप D में है, जहाँ जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मुकाबला होगा।

मुंबई रणजी स्क्वाड:

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष माथरे, आकाश आनंद (wk), हार्दिक तमोरे (wk), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सरफराज़ खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देसपांडे, सिल्वेस्टर डी’सूजा, इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हरवडकर, रोयस्टन डायस।

दुबे कब खेलेंगे?

दुबे रणजी ट्रॉफी के मैच ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद खेलेंगे। मुंबई को मुशीर खान और सरफराज़ खान के लौटने से भी बल मिला है, जो पिछली चोटों के कारण बाहर थे।