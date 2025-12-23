स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से पहले मुंबई क्रिकेट टीम को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (SKY) और स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के आखिरी दो मुकाबलों में मुंबई की ओर से खेलते नजर आएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ होने वाले मुकाबलों में उपलब्ध रहेंगे, जो 6 और 8 जनवरी को जयपुर में खेले जाएंगे।

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म करने के बाद सूर्यकुमार और दुबे घरेलू क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। इस सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम किया था। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से मुंबई की टीम को अहम मुकाबलों में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ग्रुप C में कड़ा मुकाबला

मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी में ग्रुप C में रखा गया है, जहां पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा जैसी टीमें शामिल हैं। ऐसे में ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच बेहद अहम माने जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों की एंट्री से मुंबई की दावेदारी और मजबूत हो गई है।

यशस्वी जायसवाल की भी हो सकती है वापसी

मुंबई की बल्लेबाजी को और ताकत देने के लिए यशस्वी जायसवाल भी टूर्नामेंट के कुछ मैचों में खेल सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ 67 और 156 रनों की शानदार पारियां खेलने वाले जायसवाल फिलहाल गैस्ट्राइटिस से उबर रहे हैं, लेकिन फिट होते ही उनके टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

रोहित शर्मा शुरुआती दो मैचों में आएंगे नजर

वहीं, दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों में मुंबई के लिए खेलेंगे। रोहित 24 और 26 दिसंबर को सिक्किम और उत्तराखंड के खिलाफ होने वाले मैचों में हिस्सा लेंगे। वनडे फॉर्मेट पर फोकस कर रहे रोहित की घरेलू क्रिकेट में मौजूदगी फैंस के लिए खास होगी।

अजिंक्य रहाणे बाहर, युवाओं को मौका

पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शुरुआती मुकाबलों से आराम मांगा है, जिसके चलते वह टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चयनकर्ताओं ने इस मौके का फायदा उठाते हुए युवा ओपनर ईशान मुलचंदानी को पहली बार टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही अंगकृष रघुवंशी पर भी भरोसा जताया गया है।

सरफराज और मुशीर खान से बड़ी उम्मीदें

सरफराज खान भी शानदार घरेलू फॉर्म के साथ मुंबई टीम में लौटे हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई और ऑलराउंडर मुशीर खान भी टीम में शामिल हैं। दोनों भाइयों से मुंबई के मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है।

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम:

रोहित शर्मा (दो मैच), शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोर (विकेटकीपर), ईशान मुलचंदानी, शम्स मुलानी, मुशीर खान, तनुष कोटियन, अंगकृष रघुवंशी, तुषार देशपांडे, सरफराज खान, ओंकार तर्माले, सिद्धेश लाड, सिल्वेस्टर डिसूजा, चिन्मय सुतारम, सैराज पाटिल, आकाश आनंद (विकेटकीपर), सूर्यनाश शेडगे।