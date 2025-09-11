स्पोर्ट्स डेस्क : सेंट्रल जोन (Central Zone) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार (Rajat Patidhar) ने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में चल रहे दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल (Duleep Trophy) के दौरान शानदार कैच लपककर सभी को हैरान कर दिया। पाटीदार ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सिली पॉइंट फील्डर के हाथ से गेंद के टकराने के बाद डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

यह आउट पारी के 49वें ओवर में हुआ जब सारांश जैन गेंदबाजी कर रहे थे। दक्षिण क्षेत्र (South Zone) के बाएं हाथ के बल्लेबाज सलमान नजीर ने बचाव के लिए अपना बल्ला आगे बढ़ाया, तभी गेंद उनके दस्तानों से टकराकर ऊपर की ओर उछल गई। हालांकि सिली पॉइंट फील्डर गेंद को पकड़ नहीं पाया, लेकिन पाटीदार ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को जमीन पर गिरने से ठीक पहले लपक लिया।

टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला करने वाले सेंट्रल जोन (Central Zone) ने विपक्षी टीम को केवल 63 ओवरों में 149 रनों पर आउट करके अपने फैसले को सही साबित किया। कुमार कार्तिकेय ने चार विकेट लिए, जबकि सारांश ने 5 विकेट लिए। तन्मय अग्रवाल ने दक्षिण क्षेत्र के लिए 76 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 31 रनों की पारी खेलकर शीर्ष स्कोरर रहे।