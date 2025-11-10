स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना ने IPL 2026 के मिनी-ऑक्शन से पहले टीम को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि CSK को अपने अनुभवी खिलाड़ी रवींद्र जडेजा को हर हाल में रिटेन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वर्षों से टीम के लिए अमूल्य योगदान दिया है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि CSK और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक संभावित ट्रेड की चर्चा चल रही है, जिसके तहत संजू सैमसन के बदले जडेजा और एक अन्य खिलाड़ी को भेजा जा सकता है।

रैना का स्पष्ट संदेश: “जडेजा को रिटेन करना ही होगा”

जियोस्टार से बातचीत में सुरेश रैना ने कहा कि जडेजा जैसे ऑलराउंडर को छोड़ना CSK के लिए एक बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा, “रवींद्र जडेजा को फिर से रिटेन करना चाहिए। वह CSK के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने सालों से टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए ‘सर रवींद्र जडेजा’ को टीम में होना ही चाहिए।” रैना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जडेजा न सिर्फ बल्ले और गेंद से टीम के लिए अहम हैं, बल्कि उनकी मैच-विनिंग क्षमता और अनुभव CSK की रणनीति की नींव हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में संभावित ट्रेड की चर्चा

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के साथ एक बड़े ट्रेड सौदे पर विचार कर रही है।

इस सौदे में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को CSK में लाने की बात कही जा रही है, जबकि जडेजा और एक अन्य खिलाड़ी बदले में राजस्थान रॉयल्स को मिल सकते हैं। हालांकि, इस पर अभी तक CSK प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रैना के बयान से यह साफ़ है कि टीम के कई पूर्व खिलाड़ी जडेजा को बनाए रखने के पक्ष में हैं।

धोनी और रुतुराज को भी रिटेन करने की सिफारिश

रैना ने केवल जडेजा ही नहीं, बल्कि अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी फ्रेंचाइज़ी में बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, “एमएस धोनी को निश्चित रूप से रिटेन करना चाहिए; वह इस साल खेल रहे हैं और टीम के लिए मेंटर और लीडर दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। रुतुराज गायकवाड़ को कप्तान बने रहना चाहिए। उन्होंने टीम को नई दिशा दी है।” इसके साथ ही रैना ने अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को भी रिटेन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नूर जैसी युवा प्रतिभाओं को टीम में बनाए रखना CSK के भविष्य के लिए सही कदम होगा।

रैना के सुझाव : किन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाए

पूर्व CSK स्टार ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने की भी सलाह दी। रैना ने कहा कि न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे को अब टीम से बाहर कर देना चाहिए और उनकी जगह किसी लोकल टैलेंट को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, “CSK को एक लोकल ओपनर चाहिए, जिसे वे मिनी-ऑक्शन में ढूंढ सकते हैं। कॉनवे को रिलीज कर देना चाहिए।” इसके अलावा, उन्होंने दीपक हुड्डा, विजय शंकर, और कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी रिलीज करने का सुझाव दिया। रैना के अनुसार, “इन खिलाड़ियों को पहले भी मौके दिए गए हैं, लेकिन टीम को अब ऐसे नए खिलाड़ियों की तलाश करनी चाहिए जो बेहतर संतुलन दे सकें।”

CSK की रणनीति पर असर

रैना की यह सलाह IPL 2026 से पहले CSK की टीम-बिल्डिंग रणनीति पर असर डाल सकती है। फ्रेंचाइज़ी इस समय अपने रिटेंशन लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है, जबकि ट्रेड और ऑक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। धोनी के खेलने की पुष्टि और रैना जैसे अनुभवी खिलाड़ी की सिफारिशों से यह साफ है कि CSK आने वाले सीजन में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना चाहती है।