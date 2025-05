खेल डैस्क : भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। यह न केवल अश्विन के लिए, बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण था।

#WATCH | Cricketer Ravichandran Ashwin receives Padma Shri award from President Droupadi Murmu for his contribution to the field of Sports.



