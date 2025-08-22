स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के ऐलान में जो एक बड़ा नाम गायब था वह श्रेयस अय्यर थे। घरेलु क्रिकेट और आईपीएल में सफल सीजन के बाद उनके टीम में शामिल होने की पूरी संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। दूसरी तरफ अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने शुभमन गिल उप-कप्तान नियुक्त कर सभी को हैरान कर दिया। जहां अय्यर की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं वहीं यह जानकारी सामने आई है कि BCCI अय्यर को भारत की वनडे टीम का अगला कप्तान बनाने पर विचार कर रहा है।

अय्यर के हालिया प्रदर्शन, खासकर इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका शानदार रही है और आईपीएल में भी पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया है। अय्यर ने भारत के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई और पांच मैचों में 15, 56, 79, 45 और 48 रनों की लगातार पारियों के साथ 243 रन बनाए। अय्यर ने 70 वनडे मैचों में 48.22 की औसत से 5 शतकों सहित 2845 रन बनाए हैं और यही वजह है कि आगामी वनडे विश्व कप को देखते हुए BCCI और टीम प्रबंधन उनकी नेतृत्व क्षमता पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

अय्यर की पदोन्नति का समय रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर उनके फैसले पर निर्भर करेगा। वर्तमान में एकदिवसीय टीम की कप्तानी कर रहे रोहित इस साल 38 साल के हो गए हैं। उनके और विराट कोहली के टी20 और टेस्ट से पहले ही संन्यास ले लेने के बाद अटकलें तेज हो रही हैं कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी आखिरी उपस्थिति हो सकती है। अगर रोहित पद छोड़ने का फैसला करते हैं, तो अय्यर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तुरंत बाद पदभार संभाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो बदलाव में देरी हो सकती है।