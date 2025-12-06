विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) : साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अपने 13,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं और इस एलीट क्लब में शामिल होने वाले अपने देश के सातवें खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल की। ​​

इस अनुभवी विकेटकीपर ने भारत के खिलाफ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पहले दो मैचों में कम स्कोर से उबरते हुए प्रोटियाज के लिए अपना 23वां वनडे शतक लगाया। उन्होंने 89 गेंदों में 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 119.10 के स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए। अब दक्षिण अफ्रीका के लिए 311 इंटरनेशनल मैचों में डी कॉक ने 40.24 के औसत और 93.71 के स्ट्राइक रेट से 13,088 रन बनाए हैं, जिसमें 347 पारियों में 30 शतक और 70 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 178 रहा है।

13,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज :

जैक कैलिस

एबी डिविलियर्स

हाशिम अमला

ग्रीम स्मिथ

मार्क बाउचर

गैरी कर्स्टन

क्विंटन डी कॉक

इस सेंचुरी के साथ वनडे में उनके 50 से 100 में बदलने का रेट बढ़कर 41.81 परसेंट हो गया है, जो भारतीय ODI मास्टर विराट (41.40 परसेंट) से ज्यादा है। डी कॉक के नाम वनडे में 55 फिफ्टी-प्लस स्कोर हैं, जिनमें से 23 को उन्होंने सेंचुरी में बदला है। साथ ही, उन्होंने एक विकेटकीपर-बैटर के तौर पर सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में श्रीलंका के लेजेंड कुमार संगकारा की बराबरी कर ली है, दोनों ने 23-23 शतक बनाए हैं।

डी कॉक ने वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक बनाने के मामले में एक और श्रीलंकाई आइकॉन, सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है। सिर्फ 23 इनिंग्स में उन्होंने मेन इन ब्लू के खिलाफ अपना सातवां शतक बनाया है, जबकि जयसूर्या ने ये सात शतक 85 इनिंग्स में बनाए थे। भारत के खिलाफ 23 वनडे में क्विंटन ने 51.78 के औसत से 1,191 रन बनाए हैं, जिसमें 93 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से 7 शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर 135 है।

भारत में अपने सातवें शतक के साथ डी कॉक सचिन तेंदुलकर (UAE में सात शतक), पाकिस्तान के सईद अनवर (UAE में सात शतक), एबी डिविलियर्स (भारत में सात शतक) और रोहित शर्मा (इंग्लैंड में सात शतक) की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने किसी विदेशी देश में सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाए हैं।

प्लेइंग XI

दक्षिण अफ्रीका : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।

भारत : रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।