चेन्नई ( निकलेश जैन ) भारत के अब तक के सबसे मजबूत ग्रांड मास्टर्स क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज के सातवें राउंड के बाद जर्मनी के विन्सेंट केमर 5.5 अंको के साथ बेहद मजबूत बढ़त बना चुके है और अब उनके कदम साफ तौर पर खिताब की और बढ़ रहे है । विन्सेंट नें आज यूएसए के लियांग आवोण्डर को पराजित करते हुए अपनी चौंथी जीत दर्ज की , अभी तक अपराजित चल रहे विन्सेंट नें 4 जीत और 3 ड्रॉ के परिणाम हासिल किए है और फिलहाल अपनी विश्व रैंकिंग में 17 अंक जोड़ते हुए वह 2747 अंको के साथ विश्व टॉप 10 में पहुँच गए है । सातवें राउंड में भारत के निहाल सरीन नें यूएसए के रोबसन राय को पराजित करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की तो वहीं भारत के मुरली कार्तिकेयन नें हमवतन विदित गुजराती को पराजित किया , अन्य बाजियों में वान फॉरेस्ट जॉर्डन नें भारत के प्रणव वी से और भारत के अर्जुन एरीगैसी नें नीदरलैंड के अनीश गिरि से ड्रॉ खेला । 9 राउंड की इस स्पर्धा में सात राउंड के बाद विन्सेंट 5.5 अंक , अर्जुन और मुरली 4 अंक , अनीश , लियांग और जॉर्डन 3.5 अंक ,विदित और निहाल 3 अंक और रोबसन और प्रणव 2.5 अंक बनाकर खेल रहे है ।