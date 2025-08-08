चेन्नई ( निकलेश जैन ) भारत के अब तक के सबसे मजबूत ग्रांड मास्टर्स क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट क्वांटबॉक्स चेन्नई ग्रांड मास्टर्स शतरंज के पहले दिन पहले राउंड के पाँच मुकाबलों मे दो परिणाम जीत और हार के तौर पर सामने आए जबकि तीन बाज़ियाँ बेनतीजा रही ।

प्रतियोगिता के टॉप सीड ग्रांड मास्टर भारत के अर्जुन एरीगैसी नें एक बार फिर अपने अभियान आरंभ जीत के साथ किया है , अर्जुन नें यूएसए के आवोण्डर लियांग के खिलाफ सफ़ेद मोहरो से राय लोपेज ओपनिंग मे एक प्यादा कुर्बान करते हुए रोचक बाजी खेली और 49 चालों मे जीत दर्ज की । वहीं भारत के निहाल सरीन को जर्मनी के विन्सेंट केमर के खिलाफ एक करेबी हार का सामना करना पड़ा , काले मोहरो से गुर्न्फ़ील्ड ओपनिंग मे अंत तक चले मुक़ाबले मे लगभग ड्रॉ होती बाजी मे पराजय का सामना करना पड़ा ।

अन्य तीन मुकाबलों मे भारत के विदित गुजराती नें नीदरलैंड के वान फॉरेस्ट जॉर्डन से , नीदरलैंड के अनीश गिरि ने यूएसए के रोबसोन रे से और भारत के दोनों खिलाड़ियों मुरलाई कार्तिकेयन और प्रणव वी के बीच बाजी बेनतीजा रही ।

अब कल अर्जुन वान फॉरेस्ट से , विदित रोबसन से , निहाल अनीश से , प्रणव विन्सेंट से और मुरली लियांग से मुक़ाबला खेलेंगे ।