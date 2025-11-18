नई दिल्ली : पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया चैंपियंस लीग को फिर से शुरू करने के पक्ष में है लेकिन उनका मानना है कि इस कदम से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के विंडो (लीग के आयोजन का समय और मैचों की संख्या) को बढ़ाया जाना चाहिए। आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने पिछले सत्र के दौरान अगले मीडिया अधिकार चक्र की शुरुआत होने पर 2028 से मैचों की संख्या मौजूदा 74 से बढ़ाकर 94 करने की संभावना पर बात की थी।

वाडिया ने कहा कि IPL सत्र में अधिक मैचों का आयोजन समझदारी भरा फैसला होगा जबकि चैंपियंस लीग टी20 की वापसी से IPL और नीलामी के बीच का लंबा अंतराल कम हो जाएगा। उन्होंने विदेशों में नीलामी आयोजित करने के चलन का भी स्वागत किया। IPL का आयोजन आमतौर पर मार्च से मई के बीच होता है जबकि खिलाडियों की नीलामी दिसंबर में होती है।

वाडिया ने कहा, ‘BCCI और इसमें शामिल सभी लोग, सभी फ्रेंचाइजी को इसकी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए। इस लीग में अधिक मैच होना अच्छा होगा, हम (हर टीम के लिए) दो अतिरिक्त मैचों से शुरुआत कर सकते हैं। हमें IPL के अंत और नीलामी के बीच के अंतराल को कम करने और उस उत्साह को बनाए रखने के लिए चैंपियंस लीग को फिर से शुरू करने पर विचार करना होगा।'

वाडिया ने कहा, ‘जेद्दा, दुबई और अबू धाबी (अगले महीने) में नीलामी आयोजित करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को आकर्षित करने और एक ब्रांड के रूप में IPL को लोकप्रिय बनाने में मदद मिल रही है।' BCCI और अन्य बोर्ड समेत सभी हितधारक अगले साल की शुरुआत में चैंपियंस लीग को फिर से शुरू करने पर काम कर रहे हैं। 2014 में आयोजित इस टूर्नामेंट के पिछले सत्र में दुनिया भर की टी20 फ्रेंचाइजी को एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला था।

वाडिया ने कहा, ‘हर कोई चाहेगा कि IPL का विस्तार (अधिक मैच) हो और मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा। जहां तक चैंपियंस लीग की बात है, शायद उस समय (2014 में) यह बहुत जल्दी थी। हो सकता है कि इससे सीखने लायक कुछ बातें हों। मैं मानता हूं कि वह अच्छी पहल थी और अब इसके आयोजन से हमें काफी अनुभव मिल सकता है।'