इस्लामाबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 11वें सीजन से पारंपरिक प्लेयर ड्राफ्ट सिस्टम की जगह प्लेयर नीलामी मॉडल अपनाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग ने अपने 11वें एडिशन से पहले कई बड़े बदलावों की घोषणा की है जो लीग की लगातार ग्रोथ, कॉम्पिटिशन और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट को मजबूत करते हैं। PCB ने एक बयान में कहा कि इस रणनीतिक बदलाव का मकसद कॉम्पिटिशन में बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई के मौके देना है। 

नए नियमों के अनुसार हर फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा चार खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिसमें हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी शामिल होगा। पहले हर फ्रेंचाइजी को अपनी टीम से 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाजत थी जिसमें एक मेंटर, एक ब्रांड एंबेसडर और प्लेयर ड्राफ्ट में नौवें खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए राइट टू मैच ऑप्शन (RTN) शामिल था। PSL 11 के लिए मेंटर, ब्रांड एंबेसडर और RTM से जुड़े नियम हटा दिए गए हैं। नई शामिल होने वाली टीमों को प्लेयर नीलामी से पहले उपलब्ध प्लेयर पूल से चार खिलाड़ियों को चुनने और रिटेन करने की इजाजत होगी।

हर फ्रेंचाइजी को एक विदेशी खिलाड़ी की सीधी साइनिंग की भी इजाजत होगी जो PSL 10 में नहीं खेला था जिससे टीमें नई इंटरनेशनल प्रतिभा के साथ रणनीतिक रूप से अपनी टीमों को मज़बूत कर सकेंगी। इसके अलावा प्लेयर सैलरी पर्स बढ़ाकर प्रति फ्रेंचाइजी 1.6 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। PCB ने कहा, 'ये प्रगतिशील कदम लीग की रणनीतिक दिशा और विकास को दर्शाते हैं, जबकि क्रिकेट में उत्कृष्टता, फैंस की भागीदारी को बढ़ावा देने और अभूतपूर्व ऊंचाइयों को हासिल करने के अपने मिशन में मज़बूती से बने हुए हैं।' 

इसमें कहा गया है कि प्लेयर नीलामी प्रक्रिया, शेड्यूल और ऑपरेशनल गाइडलाइंस के बारे में अतिरिक्त जानकारी सही समय पर शेयर की जाएगी। PSL 11 सीजन 26 मार्च से शुरू होगा और फैसलबाद को लीग के मैचों की मेजबानी के लिए एक अतिरिक्त वेन्यू के रूप में जोड़ा गया है। 