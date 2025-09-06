लखनऊ : 2025 प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) नेक्सजेन सीजन का सातवां आयोजन PGTIनेक्सजेन लखनऊ होगा, जो 9 से 11 सितंबर तक लखनऊ गोल्फ क्लब में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है और यह 7 साल बाद लखनऊ गोल्फ क्लब में पेशेवर गोल्फ और PGTI की वापसी का प्रतीक है।

यह आयोजन तीन राउंड (54 होल) में खेला जाएगा, जिसमें कट दो राउंड (36 होल) के बाद लागू होगा। शीर्ष 36 खिलाड़ी और टाई तीसरे और अंतिम राउंड के लिए कट हासिल करेंगे। इस टूर्नामेंट में 72 पेशेवर खिलाड़ी शामिल हैं। इस क्षेत्र के लखनऊ स्थित पेशेवर खिलाड़ी संजीव कुमार, विजय कुमार, संजय कुमार, मनोज कुमार, भूप सिंह और आशीष कुमार गुप्ता हैं।

इस क्षेत्र के प्रमुख विदेशी खिलाड़ी अमेरिकी जो हर्न और डोमिनिक पिकिरिलो, इटली के फेडेरिको ज़ुचेट्टी, बांग्लादेश के एमडी मुआज और एमडी सोलायमन और नेपाल के सुबाश तमांग हैं। 2025 PGTI नेक्सजेन सीजन बेहद प्रतिस्पर्धी रहा है, जिसमें अब तक आयोजित छह प्रतियोगिताओं में छह अलग-अलग विजेता उभरकर सामने आए हैं। इस वर्ष के नेक्सजेन ऑडर्र ऑफ मेरिट के विजेता को 2026 सीजन के लिए मुख्य टूर (पीजीटीआई) में छूट मिलेगी।

प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के सीईओ, अमनदीप जोहल ने कहा, 'PGTI नेक्सजेन का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं को निखारना और पूरे भारत में गोल्फ को बढ़ावा देना है। नेक्सजेन कार्यक्रम के आयोजन के साथ 7 वर्षों के बाद लखनऊ गोल्फ क्लब में पेशेवर गोल्फ की वापसी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक फलते-फूलते गोल्फिंग केंद्र, लखनऊ में गोल्फ के विकास को नेक्सजेन कार्यक्रम के आयोजन से और गति मिलेगी। हम लखनऊ गोल्फ क्लब को हमारे साथ साझेदारी करने के लिए धन्यवाद देते हैं और खिलाड़यिों को शुभकामनाएं देते हैं।'

लखनऊ गोल्फ क्लब के कप्तान, आर. एस. नंदा ने कहा, 'हम प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का स्वागत करते हुए और सात वर्षों के बाद लखनऊ गोल्फ क्लब में पुरुषों के पेशेवर कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए रोमांचित हैं। हम खिलाड़ियों, सदस्यों और दर्शकों, सभी को एक शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह टूर्नामेंट लखनऊ में इस खेल को और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम खिलाड़यिों को शुभकामनाएं देते हैं।'