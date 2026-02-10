नई दिल्ली : भारत के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, अपनी पत्नी रीवाबा जडेजा और गुजरात की ट्राइबल डेवलपमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडल्ट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। जडेजा ने अपनी मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए X पर लिखा, 'माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी सर से मिलना और बातचीत करना बहुत गर्व और सम्मान की बात है। उनके विचारों की स्पष्टता, उत्साह और बेहतरीन काम के लिए कमिटमेंट बहुत प्रेरणा देने वाला है। ऐसी लीडरशिप से सीखना गर्व की बात है।'

यह मीटिंग ऐसे समय में हुई जब जडेजा भारतीय क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें सोमवार को घोषित BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की एलीट A कैटेगरी में रखा गया है। वह टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह के साथ यह दर्जा पाने वाले केवल तीन खिलाड़ियों में से एक थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली के 20 ओवर के खेल से रिटायरमेंट के बाद जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल मैचों से दूरी बना ली है और सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने करियर को अलविदा कह दिया है। इस वजह से वह भारत और श्रीलंका की को-होस्टिंग में चल रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम का हिस्सा नहीं हैं।

नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में भी एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव दिखा है। BCCI ने 2025-26 सीजन के लिए A+ कैटेगरी हटा दी है जबकि सीनियर बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट और T20I क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद ग्रेड B में रखा गया है। भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव भी ग्रेड B में हैं। कुल मिलाकर इस सीजन में 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो पिछले साल के 34 से कम है। ग्रेड B में 11 खिलाड़ी हैं, जबकि ग्रेड C में 16 क्रिकेटर हैं, जिनमें उभरते हुए टैलेंटेड खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं। मोहम्मद शमी, ईशान किशन, रजत पाटीदार और सरफराज खान जैसे कई जाने-माने नामों को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जडेजा को आखिरी बार पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू तीन मैचों की ODI सीरीज में भारत के लिए खेलते हुए देखा गया था, जिसे मेहमान टीम ने 2-1 से जीता था।