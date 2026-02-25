स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के फिनिशर Rinku Singh ने 24 फरवरी की सुबह अपने बीमार पिता से मिलने के लिए टीम कैंप छोड़ा था। उनके पिता खांचंद सिंह स्टेज-4 लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं और ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। परिवार के इस मुश्किल समय में रिंकू तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे।

जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले से पहले वापसी

अब बड़ी खबर यह है कि रिंकू सिंह 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले दिल्ली से चेन्नई के लिए उड़ान भरकर दोबारा टीम से जुड़ेंगे। भारत के लिए यह मुकाबला ‘करो या मरो’ जैसा है, क्योंकि सुपर-8 में South Africa national cricket team से 76 रन की बड़ी हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। सिकंदर रज़ा की अगुवाई वाली Zimbabwe national cricket team के खिलाफ भारत को न सिर्फ जीत, बल्कि बड़े अंतर से जीत की जरूरत है ताकि नेट रन रेट बेहतर हो सके।

प्लेइंग 11 में बदलाव के संकेत

कोचिंग स्टाफ ने इशारा किया है कि टीम संयोजन में बदलाव हो सकता है। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण दाएं हाथ के ऑफ स्पिनरों के खिलाफ परेशानी दिखी है। ऐसे में चेन्नई में उतरते समय किसी एक लेफ्ट हैंडर को बाहर बैठना पड़ सकता है।

T20 World Cup 2026 में रिंकू का प्रदर्शन

ICC Men's T20 World Cup में रिंकू सिंह अब तक सभी मैच खेल चुके हैं। हालांकि उन्हें निचले क्रम में बल्लेबाजी का मौका मिला, जिस पर कई दिग्गजों ने सवाल उठाए।

अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ सिंगल डिजिट पर आउट

पाकिस्तान के खिलाफ 4 गेंदों पर नाबाद 11 रन

नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 गेंदों पर 6 रन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 में 2 गेंद पर शून्य

जिम्बाब्वे के खिलाफ आंकड़े

रिंकू ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। 4 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 60 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 176.47 रहा है। 2024 में हरारे में उन्होंने नाबाद 48 रन की शानदार पारी खेली थी।

भारत को उम्मीद होगी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू फिर से फिनिशर की भूमिका में चमक दिखाएं और टीम को सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाने में मदद करें।