स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी 2025/26 से पहले मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। शॉ ने लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट से बाहर रहने के बाद अपनी क्षमता का परिचय देते हुए 186 रन बनाए। यह पारी उनके लिए घरेलू लाल गेंद क्रिकेट में वापसी का एक महत्वपूर्ण संकेत है और टीम महाराष्ट्र के लिए आगामी रणजी ट्रॉफी के लिए भरोसा बढ़ाती है।

बड़ी साझेदारी ने महाराष्ट्र को दी मजबूती

अभ्यास मैच में शॉ ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ मिलकर 305 रनों की साझेदारी की, जिससे महाराष्ट्र को मैच की शुरुआत में ही मजबूती मिली। मुंबई की टीम को शॉ को आउट करने में कई ओवर लगे। अंततः शम्स मुलानी ने शॉ को पवेलियन भेजा, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी ने टीम और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया।

पृथ्वी शॉ का घरेलू प्रदर्शन

शॉ ने अब तक 58 प्रथम श्रेणी मैचों में 4556 रन बनाए हैं, औसत 46.02 का है। 2024/25 में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा था, जिसके कारण उन्हें मुंबई टीम से बाहर कर दिया गया था। आईपीएल 2025 की नीलामी में भी शॉ बिक नहीं पाए, लेकिन अब अभ्यास मैच में उनका दमदार प्रदर्शन उनकी क्षमता को फिर से साबित करता है।

महाराष्ट्र की रणजी ट्रॉफी तैयारी

महाराष्ट्र का रणजी ट्रॉफी 2025-26 अभियान 15 अक्टूबर को केरल के खिलाफ शुरू होगा। शॉ अपनी वापसी के साथ टीम को और मजबूत बनाएंगे। महाराष्ट्र के अन्य मुकाबले सौराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, गोवा और मध्य प्रदेश के खिलाफ निर्धारित हैं। शॉ टीम के साथ रुतुराज गायकवाड़ और जलज सक्सेना जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, जिससे टीम की ताकत बढ़ेगी।