मेलबर्न : एशेज सीरीज के पहले दो टेस्ट मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश की घोषणा की है। टीम में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को भी शामिल किया गया है। विक्टोरिया के बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब 29 नवंबर से कैनबरा में होने वाले दो दिवसीय गुलाबी गेंद वाले मैच में टीम की अगुवाई करेंगे, जो गाबा में होने वाले दिन-रात्रि टेस्ट से पहले दूधिया रोशनी में महत्वपूर्ण तैयारी का काम करेगा।

कोंस्टास के साथ अंडर-19 विश्व कप विजेता चार्ली एंडरसन, ओलिवर पीक और ह्यूग वीबगेन भी शामिल होंगे। मौजूदा टेस्ट सलामी बल्लेबाज, जो इस साल की शुरुआत में कैरेबियाई दौरे के चुनौतीपूर्ण दौर के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम में नहीं चुने गए थे, युवा टीम के सबसे करीबी सदस्य होंगे। चयन प्रमुख जॉर्ज बेली ने कहा, 'इस मैच का व्यापक पुरुष कार्यक्रम में एक समृद्ध इतिहास रहा है, और इस साल पुरुष एशेज श्रृंखला शुरू होने के साथ यह विशेष रूप से रोमांचक होगा। यह गहराई बनाने प्रदर्शन को पुरस्कृत करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के खिलाफ मूल्यवान अनुभव प्रदान करने का एक अवसर है।'

इस बीच 41 वर्ष के होने जा रहे अनुभवी पीटर सिडल भी इस पारंपरिक अभ्यास मैच में खेलेंगे। नाथन मैकस्वीनी टीम में एक अन्य टेस्ट-कैप्ड खिलाड़ी हैं, जबकि तेज गेंदबाज सैम स्केली, जिन्होंने हाल ही में क्वींसलैंड के लिए पदार्पण किया है, स्थानीय एसीटी प्रतिनिधि हैं। टिम पेन टीम के कोच हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा, 'प्रधानमंत्री एकादश ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक गौरवशाली परंपरा है और मुझे इस महीने के अंत में इंग्लैंड एकादश का सामना करने के लिए टीम की पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है।'

उन्होंने कहा, 'यह टीम हमारी घरेलू क्रिकेट प्रणाली में प्रतिभा की गहराई को दर्शाती है और मैं विशेष रूप से हमारे कुछ उभरते सितारों को यह अवसर प्राप्त करते हुए देखकर उत्साहित हूं।' यह खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खुद को परखने और प्रशंसकों के लिए कैनबरा में उच्च-गुणवत्ता वाली गुलाबी गेंद क्रिकेट का आनंद लेने का एक शानदार मंच है। उन्होंने आगे कहा, 'मैं 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज श्रृंखला का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह विश्व क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता है, एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुकाबला हमेशा कुछ अलग मायने रखता है।'

इंग्लैंड के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश :

पीटर हैंड्सकॉम्ब (कप्तान), बेन्जी फ्लोरोस, कैम्पबेल केलावे, कैम्पबेल थॉम्पसन, चार्ली एंडरसन, डग वॉरेन, ह्यूग वीबगेन, जोएल कर्टिस, नाथन मैकस्वीनी, ओलिवर पीक, पीटर सिडल, सैम कोंस्टास, सैमुअल स्केली